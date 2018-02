Gerul a facut 10 victime in Europa, iar in mai multe tari circulatia aeriana si feroviara a fost data peste cap. In Romania politistii ii sfatuiesc pe oameni nici sa nu porneasca la drum - VIDEO

Daca aveti planificata o calatorie in Romania, trebuie sa stiti ca nici acolo nu scapati de ger si ninsori. Noaptea trecuta, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata.

Ilknur PINTILIE, CORESPONDENT PROTV: “Nu se mai circula de loc intre Constanta si Bucuresti. A2 si A4au fost cinhisde din cauza vizibilitatii reduse si a viscolului puternic.”

Vremea rea a creat probleme in mai toate regiunile din tara. In judetul Prahova, peste 850 de gospodarii au ramas fara curent electric dupa ce vantul a doborat patru stalpi de electricitate. Iar patru masini si un microbuz cu pasageri au ramas blocate pe sosea din cauza viscolului. In acelasi timp, un TIR a derapat si a ingreunat traficul.

A nins viscolit intre Bucuresti si Targoviste. Capitala si 12 judete au fost si astazi sub atentionare de cod portocaliu de ninsori si viscol. Totodata, mai multe scoli si gradinite au ramas inchise.

Autoritatile ai anuntat ca din cauza vremii nefavorabile, 85 de trenuri au fost anulate ori au circulat cu intarzieri. Meteorologii spun ca frigul se va mentinte pana pe doi martie, iar temperaturile vor cobora pana la minus 22 de grade.

Si vecinii din Ucraina tremura de frig, cu doua zile inainte de sosirea primaverii. In Harkov, 650 de cladiri au ramas fara caldura, dupa ce o conducta a sistemului de termoficare s-a spart.

La Moscova, noaptea trecuta s-au inregistrat minus 24 de grade, iar in suburbii a fost si mai frig. Autoritatile au emis cod portocaliu de vreme rea. Si Crimeea este acoperita de zapada.

”Toata iarna a fost fara ninsori, iar acum, poftim!”

Valul de frig care s-a instalat in aproape toata Europa a facut cel putin zece decese in ultimele trei zile. Sudul Bulgariei se confrunta cu ninsori abundente, iar nordul cu ger si vant puternic.

La Roma, prima zapada din ultimii sase ani a dat peste cap transportul in comun, a inchis scolile si principalele atractii turistice. Nici britanicii nu au scapat de vremea rea. Vantul care bate cu putere amplifica senzatia de frig. Meteorologii spun ca va ninge necontenit pana maine in estul Angliei, in Scotia si in Irlanda de Nord.