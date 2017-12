Gerul care s-a instalat in America de Nord nu se da dus. In statul New York s-au inregistrat minus 35 de grade - VIDEO

Milioane de americani si canadieni isi vor aminti de Revelionul care urmeaza ca de cel mai geros din ultimii 70 de ani. Autoritatile din mai multe orase, inclusiv Ottawa, au decis sa anuleze petrecerile in aer liber din noaptea de Anul Nou, ca sa nu puna oamenii in pericol. Primarul New Yorkului nu a renuntat la Revelionul din Times Square, dar i-a sfatuit pe oameni sa lase la o parte cochetaria.

Bill DE BLASIO, PRIMAR NEW YORK: ”Puneti-va toate hainele pe care le aveti. Luati-va indispensabil, tot ce aveti, pentru ca va fi foarte frig, desi va fi o petrecere frumoasa.”

Gerul a fost pentru unii prilej de experimente spectaculoase. In Ontario, unde s-au inregistrat minus 32 de grade, un meteorolog a aruncat deasupra capului o cana de apa, care s-a transformat imediat in bucati minuscule de gheata.

Iar in Ohio, altcineva s-a distrat cu un balon de sapun, care s-a transformat in cateva secunde intr-un superb glob din flori de gheata. In alte cazuri insa, ghetusul de pe drum si zapada a cauzat accidente. In Michigan, 20 de automobile s-au ciocnit in lant.

Presedintele american, Donald Trump, a ironizat teoria incalzirii globale, scriind pe Twitter ca in estul Statelor Unite ar fi bine sa se incalzeasca putin vremea, in contextul temperaturilor scazute. Dar, dupa cum anunta meteorologii, nord-estul Americii mai are de indurat, pentru ca acest val de frig va tine cel putin pana pe 10 ianuarie.