Gerul si ninsorile ataca Romania cu si mai multa putere: zeci de drumuri nationale, dar si scoli din cateva regiuni raman inchise pana vineri. In Europa, 24 de oameni au murit din cauza frigului - VIDEO

Sudul Romaniei este in bataia viscolului. In judetul Constanta, circulatia pe drumuri ramane dificila. Zeci de soferi au ramas in nameti, iar drumarii s-au chinuit sa-i scoata din zapada. In aceste conditii, autoritatile au decis sa inchida 19 drumuri nationale si 59 de judetene.

A fost haos si pe aeroportul Otopeni, unde 16 curse aeriene au avut intarzieri. Din cauza ninsorii si a temperaturilor scazute, elevii din Bucuresti, Ilfov si Teleorman nu vor merge la scoala pana vineri. Aproape toata Europa ingheata zilele acestea sub un val de frig siberian si un strat gros de zapada. In Croatia termometrele indica minus 17 grade, iar stratul depaseste jumatate de metru.

In Bosnia un schior a fost prins de avalansa in munti. Salvamontistii l-au gasit cu greu.

Germanii indura si ei cele mai friguroase zile din aceasta iarna. La Hamburg, zapada a creat probleme in trafic, iar gerul a dat nastere acestui peisaj spectaculos, in care vedem parti dintr-un lac transformate in fasii de gheata. Numit “Bestia din Est” de catre presa britanica, valul de frig a facut 24 de victime in ultimele trei zile in Polonia, Lituania, Franta, Cehia si Romania.