Gerul si zapada a paralizat practic intreaga Europa. Cod rosu in Italia, 20 de oameni si-au pierdut viata in Polonia, iar in Moscova a fost cea mai geroasa noapte din ultimii 120 de ani - VIDEO

Soferii blocati din cauza zapezii pe traseul Buzau-Braila s-au plans ca autoritatile nu au facut nimic ca ei sa poata ajunge acasa.

Si la Constanta oamenii au avut de asteptat ore in sir, fara sa se clinteasca din loc.

In unele orase s-au inregistrat -33 de grade. Si la Moscova, noaptea trecuta a fost -30 de grade Celsius. Drumarii au muncit pana dimineata.

"Lucrăm 15 minute, apoi ne odihnim tot atât, ca să ne încălzim."

AMBIANTAtr pentru tr În Moscova e atât de frig, încât e tocmai bine pentru trucuri, tipice pentru părţile de nord. Turnăm apă clocotită şi apoi o aruncăm în aer. Într-un moment, apa s-a transformat în zăpadă adevărată.

Localnicii din Iakutsk mai glumesc ca acolo s-a incalzit. De la -50 de grade cat era ieri la -40 cat s-a inregistrat astazi. Soferii au ramas blocati pe drumuri, iar multi dintre ei nu si-au mai putut porni automobilele dimineata.

"La amiază am ieşit şi am încercat să o pornesc. Totul a îngheţat."

In Polonia, au murit 20 de oameni in ultimele 24 de ore. Acolo, mercurul din termometre a ajuns pana la – 20 de grade. Si in Italia, vremea a facut victime. 5 persoane au decedat. Meteorologii au emis cod rosu de ger. Salvatorii au fost mobilizati in localitatile blocate de zapada.

Aceeasi situatie in Turcia unde traficul a fost ingreunat, iar politia a inregistrat zeci de accidente.