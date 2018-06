Gest demn de toata lauda. Un profesor din Brazilia, care nu si-a primit salariul de 2 luni si locuia in scoala, a avut parte de un cadou neasteptat - VIDEO

"-Nu se poate! Cum a-ti facut asta? - Da, am facut-o!“

Este momentul in care tanarul profesor gaseste pe masa sa o cutie, in care erau 400 de dolari. Barbatul a fost vizibil emotionat de gestul elevilor si nu si-a mai putut stapani lacrimile. Totul a fost filmat, iar imaginile au fost vazute de mii de oameni din diferite colturi ale lumii.

Elevii au decis sa adune suma de bani, dupa ce au aflat ca profesorul nu-si mai primise salariul de doua luni. Barbatul ramase fara surse financiare si locuia in scoala. Gestul copiilor a ajuns in atentia presei internationale, iar invatatorul impreuna cu discipolii sai a fost invitat la diverse show-uri televizate. El a spus ca nu s-a asteptat la un asemenea cadou, iar banii primiti de la elevi i-au usurat mult viata in aceste momente.