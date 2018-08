Gest disperat al lui El Chapo in puscarie. E singurul lucru de care se tem traficantii. Ce a facut mexicanul

Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, este cel mai mare traficant de droguri din lume. Mexicanul e inchis in USA de aproape 2 ani, iar procesul sau e in plina desfasurare in New York, acolo unde acesta sta la puscarie de cand a fost inchis.

El Chapo a evadat in urma cu 2 ani, iar de atunci politistii stau cu ochii pe el 24 de ore din 24. Acesta sta izolat de restul populatiei din inchisoare si nu are voie sa primeasca vizite decat de la avocati, si acestea destul de rare.

Mexicanul a cerut sa isi vada familia, sotia si cele doua fete gemene de doar cativa ani, insa procurorii i-au respins apelul. Chiar si asa, El Chapo a reusit sa se reuneasca pentru un scurt moment cu cele trei, dupa ce i-a transmis sotiei sale, Ema, prin intermediul avocatului, sa le aduca pe fetite la sala de judecata.

Este pentru prima data cand traficantul isi aduce copiii in sala de judecata, fetitele fiind tinute departe de toata agitatia procesului prin care trece tatal sau, insa El Chapo a tinut neaparat sa le vada pe micute. Copiii sunt punctul sensibil al traficantilor de droguri, acestia protejandu-si copiii mai mult ca orice.

Politistii nu i-au dat insa voie sa se apropie de acestea, mexicanul fiind escortat de politisti inarmati pe toata durata desfasurarii procesului.

De altfel, celalalt mare traficant de droguri din istorie, Pablo Escobar, a fost prins de politisti dupa ce a vorbit cu fetita sa la telefon, desi stia ca este ascultat. Escobar a riscat totul pentru cateva minute la telefon cu fiica sa si a fost prins si ucis.