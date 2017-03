Gest inuman la o gradina zoologica din Franta. Persoane necunoscute au ucis un rinocer alb, apoi i-au taiat cornul - VIDEO

”Vince era un animal la care ţineam mult. Îl aveam din 2015 şi era un animal foarte frumos, un mascul tânăr. Ne ocupam de el cu toată grija.”

Angajata care a gasit rinocerul ucis a anuntat ca animalul a fost impuscat de trei ori in cap. In tarcul unde se afla acesta mai erau doi rinoceri, insa ei nu au patit nimic. Deocamdata nu se stie unde era paza si cum au reusit sa intre indivizii in tarcul animalelor.

Cornul de rinocer este foarte cautat pe piata neagra si poate ajunge pana la 50 de mii de euro. Totodata, cornul este folosit si in medicina in unele tari din Asia. Indivizii sunt cautati de politia franceza.