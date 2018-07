Gestul facut de copiii salvati din pestera din Thailanda, in prima zi petrecuta acasa - FOTO

11 dintre băieţi şi antrenorul lor au mers, chiar în prima zi după externare, la templul Wat Pra That Doi Wao pentru a-i aduce un omagiu lui Saman Gunan, scrie Daily Mail.

AFP

„Când am aflat tragica veste, cu toţii am fost foarte trişti. Ne-am simţit vinovaţi pentru pierderea unei vieţi atât de preţioase şi pentru că am provocat durere familiei sale”, au declarat copiii, miercuri, în timpul unei conferinţe de presă.





Saman Kunan, în vârstă de 38 de ani, scafandru experimentat care a lucrat pentru Forţele Navale, şi-a pierdut viaţa în timpul operaţiunii de salvare a celor 12 băieţi blocaţi în peşteră cu antrenorul lor, timp de 17 zile.

AFP

După această tragedie, unii thailandezi au criticat pe reţelele de socializare tinerii fotbalişti, acuzându-i că au fost iraţionali să intre în peşteră în sezonul ploios. Cu toate acestea, văduva le-a transmis băieţilor să nu se învinovăţească.