Gestul facut de un barbat fara adapost pentru un cuplu din Londra. Cei trei au ajuns prieteni pe viata

In dimineata zilei de patru ianuarie, Charlotte Ellis si iubitul ei Taylor Waldon asteptau in fata statiei Covent Garden din Londra ca metroul sa-si reia activitatea. Pentru ca tanara dardaia, un om al strazii a venit la ei si i-a oferit paltonul sau si pilota, relateaza The Sun.

Tanara a fost atat de impresionata si de miscata de gestul lui Joey incat a decis ca in acea seara el nu va mai dormi pe strada si l-a rugat sa mearga acasa cu ei. Barbatul a refuzat de mai multe ori, pana cand a fost convins de Taylor, care i-a spus ca daca el nu vine atunci si iubita lui va dormi tot pe strada.

Ajunsi la casa parintilor lui Charlotte, omul si-a facut o baie, s-a barbierit, a mancat, dupa care au stat la povesti pana dimineata. In acele momente toti trei au simtit o conexiune foarte puternica unul fata de celalalt, desi abia se cunoscusera. La final, in semn de multumire, Joey le-a facut cadou haina sa, despre care Charlotte spune ca este cel mai frumos si sincer cadou pe care l-ar putea primi vreodata.

Gestul de afectiune facut de cuplu nu a ramas fara ecou in sufletul lui Joey. In doar cinci zile omul si-a gasit un serviciu si nu mai locuieste pe strada, iar cei trei au ramas si acum foarte buni prieteni.

"Tot ce avea nevoie era ca cineva sa creada in el si sa il ajute sa faca primul pas. Joey este cel mai frumos, cald si darnic om pe care l-am intalnit. Ma simt recunoscatoare ca am putut sa il ajut sa isi refaca viata." a povestit Charlotte intr-o postare pe Facebook care a fost distribuita de mai mult de o mie de ori.