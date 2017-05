Gestul facut de un fost membru SS pentru locuitorii satului in care a fost prizonier. Dorinta i-a fost indeplinita dupa 2 ani

Heinrich Steinmeyer a decis sa le lase oamenilor din satul Comrie din Scotia aproape 500.000 de euro mostenire, pentru a le rasplati bunatatea de care au dat dovada atunci cand el a fost prizonier de razboi, conform The Guardian

This story should be on TV @bbc @itv "Former German PoW leaves £384,000 to Scottish village in will https://t.co/PsmlDmG44S"

— Monique (@MoniqueHennessy) December 4, 2016

Germanul a fost capturat in Franta in 1944, cand avea 19 ani si tinut prizonier in tabara de langa Comrie. El a ramas acolo pana in iunie 1945, fiind mutat in alta tabara si eliberat in 1948.

#Nazi POW leaves estate to 'kind' Scottish village #HeinrichSteinmeyer #Comrie https://t.co/Po4ICIbHtq pic.twitter.com/f61CZRXSgB

— Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) December 3, 2016

El a vizitat satul si dupa ce a fost eliberat, legand prietenii care au rezistat o viata intreaga cu localnicii. El a murit in 2014, la varsta de 90 de ani, iar cenusa i-a fost imprastiata pe dealurile de langa tabara.

Dupa doi ani de la moartea sa, dorinta lui de a lasa acei bani locuitorilor satului s-a indeplinit, iar banii au fost donati comunitatii.

In testamentul sau, Steinmeyer a specificat: “Vreau sa imi exprim recunostinta catre scotieni, pentru amabilitatea si generozitatea de care au dat dovada cat am fost in Scotia, in timp ce eram prizonier de razboi”.