Gestul facut de un grup de femei musulmane pentru a-si arata solidaritatea fata de victimele atacului din Londra

Femeile au format un lant uman pe Westminster Bridge, locul unde atacatorul a intrat in multime cu masina saptamana trecuta. S-au tinut de mana timp de 5 minute si au purtat valuri albastra - un simbol al sperantei.

Autoritatile britanice au anuntat ca atacatorul Khalid Masood conducea cu peste 120 de kilometri pe ora atunci cand a intrat in trecatorii de pe podul Westminster, inainte de a injunghia mortal un politist in curtea Parlamentului. Cinci persoane si-au pierdut viata in atentatul de saptamana trecuta, inclusiv Masood.

De asemenea, alte 50 de persoane au fost ranite in atentatul de saptamana trecuta, care s-a desfasurat in doar 82 de secunde.

Politia Metropolitana a precizat ca nu va comenta cu privire la detaliile unei anchete in desfasurare, dar masina atacatorului a fost vazuta de mai multe ori in zona, inainte de a intra cu peste 120 de kilometri pe ora in trecatorii de pe podul Westminster.

Anterior, anchetatorii au precizat ca atacatorul a actionat de unul singur, dar nu au stabilit pana in acest moment ”de ce atacatorul a comis aceste actiuni de negrait”.

”Trebuie sa acceptam cu totii ca exista o posibilitate sa nu intelegem niciodata asta”, a declarat un reprezentant al Scotland Yard.