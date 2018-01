Gestul unor indragostiti dupa ce casa le-a luat foc le-a adus celebritatea in online

Locuinta in care Zhong Cheng locuia cu prietena lui, situată în localitatea Guilin din Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang, a luat foc la începutul săptămânii trecute.

”Eram în baie şi am simţit miros de fum. Când am deschis uşa, am văzut un incendiu mare″, a povestit Zhong.

Acesta şi-a trezit imediat prietena şi amândoi au încercat să oprească răspândirea flăcărilor cu ajutorul apei. Vecinii lor au intervenit cu stingătoare, iar incendiul a fost imediat stins.

Ulterior, în loc să părăsească casa distrusă de flăcări, cei doi au făcut fotografii în care pot fi văzuţi zâmbind relaxaţi îmbrăcaţi în pijama. În plus, cuplul a înregistrat chiar şi un clip video în care face urări de Anul Nou. ″Vă dorim toate cele bune în noul an!″⁣, spun tinerii cu feţele înnegrite de fum.

Clipul video a devenit imediat viral pe WeChat şi microblogul Sina Weibo obţinând peste zece milioane de aprecieri de la utilizatori. În plus, unii dintre internauţi i-au numit pe cei doi ″cel mai amuzant cuplu din istorie″⁣.

Zhong şi prietena sa deţin un restaurant în care se servesc tăiţei şi au declarat că accidentul nu a avut un impact prea mare asupra lor deşi au pierdut bunuri de circa 10.000 de yuani (1.500 dolari americani).

″Ne place să ne prezentăm vieţile într-un mod pozitiv, vesel″⁣, au explicat ei.

În înregistrarea video, Zhong atrage atenţia publicului cu privire la pericolele pe care le reprezintă focul. ″Prevenirea incendiilor este importantă în timpul iernii″⁣, spune el. ″⁣În plus, este important ca problemele să fi înfruntate cu zâmbetul pe buze″⁣, a adăugat tânărul.

Potrivit acestuia, incendiul ar fi fost declanşat de un reşou, un obiect utilizat pe scară largă în Guilin în timpul lunilor reci de iarnă.

În urma acestui eveniment, cuplul a fost invitat la departamentul local de pompieri pentru o lecţie despre prevenirea incendiilor, precizează sursa citată.