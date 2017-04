Gheparzii sunt pe cale de disparitie, sustin specialistii: in salbaticie ar fi ramas doar 7.500 de exemplare - VIDEO

Unul din principalele motive, scrie presa straina, este ca oamenii au redus considerabil zonele in care traiesc gheparzii. In ultimii 10 ani, de exemplu, in Africa au disparut cel putin 5 mii de animale. Asa ca, specialistii spun ca incearca sa creasca pui de gheparzi si sa urmareasca ce fel de comportament au, pentru ca sa ajute la inmultirea lor in captivitate.