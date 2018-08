Ghetarii europeni pierd din volum in ritm accelerat din cauza incalzirii globale. Elvetienii insa au gasit o solutie pentru a incetini topirea - VIDEO

Cu cateva mii de ani in urma Ghetarul Ronului din Alpii Elvetieni era cel mai mare din Europa. Acum insa a ajuns al cincilea ca inaltime din Elvetia. Numai in ultimul secol a pierdut 1.400 de metri cubi de gheata.

Acest fenomen a distrus turismul. In urma cu 150 de ani, familia lui Carlen Philipp avea un hotel care a fost inchis dupa ce ghetarul a inceput sa se topeasca in ritm accelerat. Ca sa-si tina totusi alta afacere in viata, familia a inceput sa acopere ghetarul cu un material alb, ce reflecta lumina si incetineste procesul de topire.

Carlen PHILIPP, LOCALNIC: ”In urma cu 20 de ani am inlocuit materialul original cu aceasta patura, cu care acoperim tot ghetarul.”

Dar, odata cu verile tot mai toride, stratul de protectie a inceput sa isi piarda din eficienta. Astfel ca materialul trebuie inlocuit annual iar pretul acestuia este in jur de 50.000 de euro. Familia insa castiga banii excavand gheata in fiecare primavara ca sa creeze pesteri, vizitate apoi de turisti.

Andreas BAUDER, GLACIOLOG: “Dupa cum puteti vedea, daca nu am fi avut acest material, aici nu ar mai fi existat gheata. Cele doua treimi acoperite au supravietuit. O treime din ghetar se topeste accelerat. Deci este destul de eficient.”

Specialistii spun ca in aceasta zona ghetarii pierd intre sase si opt metri in fiecare an din cauza topirii. In acest ritm, pana la sfarsitul secolului nu va mai ramane nici un pic de gheata. Iar incalzirea globala afecteaza chiar si ghetarii de la altitudini foarte mari.

Temperaturile medii din Alpi au crescut in ultimii 70 de ani cu 1,8 grade Celsius. Cercetatorii cauta solutii pentru a proteja mai bine ghetarii. Paturile albe functioneaza, dar nici ele nu prea fac fata din cauza incalzirii globale.