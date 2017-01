Ghetusul pe drumuri si gerul face victime: 5 turisti au murit in Franta, iar aproape 30 au ajuns la spital, dupa ce autocarul in care se aflau a derapat si a nimerit in sant - VIDEO

Din cauza temperaturilor negative, autoritatile au decis ca elevii din Bucuresti, dar si alte localitati cum ar fi Buzau, Braila si Constanta sa ramana acasa. Minimele au coborat, noaptea trecuta, pana la -25 de grade, iar pentru urmatoarele zile meteorologii anunta -20 de grade in multe regiuni. Peste 50 de persoane, ramase blocate din cauza zapezii, au fost evacuate din autoturisme. Si medicii de pe ambulante au avut mult de munca, intervenind de peste 100 de ori doar pentru gravide.





-35 de grade Celsius in unele localitati din Rusia au fost inregistrate astazi. Zeci de oameni degerati au fost transportati la spital.

"S-au adresat 11 persoane, între care 2 copii. Sunt degerate degetele de la picioare, picioarele şi mâinile."

Medicii recomanda oamenilor sa stea in case sau sa imbrace mai multe straturi de haine.

"Colanţi, cizme, şosete, tricouri, pulovere, pulovere cu guler, fulare, de toate."

In Surgut sunt -51 de grade. Zeci de accidente au fost inregistrate acolo, din cauza traficului ingreunat. Totusi, unii rusi au reusit sa surprinda internautii cu filmulete putin spus neobisnuite. Un tanar s-a filmat in timp ce savura o inghetata, plimandu-se afara.

Si in regiunea Leningrad rusii s-au distrat de minune. Cativa tineri au fost surprinsi in timp ce incercau tipuri extreme de sport.

Iar pe aeroportul din Serementievo, au inghetat usile din zona de preluare a bagajelor, asa ca pasagerii au fost nevoiti sa astepte pana cand si-au recuperat lucrurile personale. Vremea rea a facut victime in Franta. Un autocar plin cu turisti a derapat si a ajuns int-un sant. 5 oameni au murit pe loc, iar aproape 30 au fost raniti. Presa straina scrie ca cei decedati erau portughezi, care se indreptau spre Elvetia. Din cauza valului de firg, peste 20 de oameni si-au pierdut viata, in Europa. Istanbulul a fost paralizat. Peste noapte, oamenii s-au trezit cu nameti, iar drumurile au devenit impracticabile. Peste 600 de zboruri au fost anulate acolo.

Cu sufletul la gura au stat si cei aflati in apropierea Bosforului, dupa ce o nava cu marfa a trecut la mustata de tarm. In Bulgaria, autoritatile au mai anuntat despre 2 oameni care au murit de frig. Multi au ramas blocati pe drumuri, din cauza zapezii.

"Drumul este închis acum. Îl curăţă de zăpadă. Mai sunt nişte maşini blocate acolo."

Si in Polonia, cateva persoane nu au mai ajuns la spital si au inghetat de frig in case. Termometrele au aratat in unele localitati -28 de grade.

Iar in Italia, stratul de zapada a ajuns la un metru inaltime pe alocuri. Oamenii nu prea se aventureaza in aceste zile sa iasa din case. In schimb, la Vatican turistii s-au bucurat de temperaturile negative, intrucat au putut face poze cu fantana inghetata din Piata Sfantul Petru.