Gimnastica printre exponatele de la muzeu. A facut-o un grup de oameni, la Muzeul de Arta de la New York - VIDEO

Imbracati in haine potrivite mai degraba pentru sala de sport sau pentru o plimbare prin parc, cateva persoane merg in pas alergator printre operele de arta expuse in muzeu. Timp de 45 de minute grupul se opreste in fata unor capodopere pentru a face gimnastica sau yoga.

”Am aflat despre acest eveniment dintr-un email, în urmă cu câteva luni. Imediat am cumpărat un bilet şi m-am întrebat cum va fi?”

Grupul format din 20 de persoane are si un coregraf care are grija ca exercitiile sa fie efectuate corect. O sesiune de 45 de minute costa 75 de dolari, iar biletele s-au vandut imediat.

”Mi-a plăcut că am fost aici înainte ca muzeul să se deschidă publicului. M-am distrat cu dansatorii, a fost interesant că am văzut muzeul doar pentru noi aproape o oră. Sunt foarte fericită că am luat parte la această sesiune.”

Initial, organizatorii au propus 16 sesiuni de aerobica, desfasurate pe parcursul a mai multe saptamani, insa cererea a fost atat de mare, incat au fost nevoiti sa suplimenteze cu inca 10 sesiuni.