Grav accident in Italia. Sase oameni, printre care doi copii, si-au pierdut viata dupa ce o masina, un camion si o cisterna s-au ciocnit - VIDEO

Accidentul s-a produs pe o autostrada din Brescia. In apropiere de trecerea pe sub un pod, cele trei vehicule s-au ciocnit in lant. In urma impactului camionul incarcat cu benzina a luat foc, iar incendiul s-a raspandit rapid la masina si TIR-ul implicate in accident.

Autoturismul, care avea numere de inmatriculare din Franta, a ramas intre epavele celor doua vehicule, iar cei cinci oameni de la bord, membri ai aceleiasi familii, n-au avut nicio sansa de supravietuire.

In accident si-a pierdut viata si soferul camionului incarcat cu cereale. Politia nu a anuntat deocamdata din ce cauza s-a produs accidentul.