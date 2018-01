Grav accident la Moscova. O persoana s-a stins, iar alte trei au ajuns la spital, dupa ce un SUV a intrat in plin in pietoni, la o statie de asteptare. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

O camera de supraveghere a surprins momentul in care masina intra cu viteza in statia de autobuz, unde in acel moment se aflau cateva persoane. In urma loviturii, automobilul a fost avariat grav.

Doi oameni care asteptau in statie, dar si soferul si pasagerul din automobil au fost raniti. Oamenii legii spun ca soferul consumase alcool inainte de a urca la volan. Barbatul in varsta de 30 de ani a refuzat sa discute cu jurnalistii.

”Ati consumat alcool inainte de a urca la volan?”

Martorii povestesc ca masina implicata in accident circula haotic pe strazi.

"Am auzit un sunet straniu. O franare brusca. Masina isi schimba haotic traiectoria. Aveam impresia ca soferul este neadecvat.”

In portbagajul masinii a fost gasita o persoana decedata. Acum politistii incearca sa afle daca victima a murit, fiind aruncata in spate din cauza loviturii puternice, ori a decedat din alte motive. La sfarsitul lunii decembrie, un autobuz a intrat intr-o statie de asteptare, ranind trei persoane.