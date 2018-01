Grav accident la Moscova. O persoana s-a stins, iar alte trei au ajuns la spital, dupa ce un SUV a intrat in plin in pietoni, la o statie de asteptare. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Accidentul s-a produs ieri in capitala rusa. Soferul de la volanul unui Ford a intrat in plin intr-o statie, in care mai multi pietoni asteptau transportul public. In urma loviturii, o persoana s-a stins, iar alte trei au fost transportate la spital.

Potrivit Presei ruse, in portbagajul masinii a fost gasit un cadavru. Politia sustine ca acesta ar fi fost pasagerul care din cauza loviturii puternice ar fi fost aruncat in spate.

Soferul Ford-ului s-a ales cu rani usoare si se afla in stare de soc. Astfel, oamenii legii mai spun ca acesta se afla in stare de ebrietate cand a produs accidentul.

Toate circumstantele urmeaza a fi stabilite de politistii de acolo.

Momentul impactului: