Grav accident, surprins de camerele de supraveghere pe o strada dintr-o suburbie a Moscovei. Trei tineri care se aflau pe trotuar, langa o trecere de pietoni, au fost spulberati de o masina - VIDEO

Incidentul a avut loc in orasul Domodedovo. Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum doua masini se ciocnesc, iar una dintre ele este proiectata pe trotuar. In acel moment acolo se aflau trei tineri, care au fost loviti in plin si aruncati la cativa metri.

Cativa trecatori care au vazut ce s-a intamplat au incercat sa le acorde ajutor tinerilor pana la sosirea medicilor. Toti trei au suferit fracturi si se afla acum la spital, unul fiind in stare grava. Politistii incearca sa stabileasca cine se face vinovat de accident.