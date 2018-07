Grecia se zbate intre soc si indignare dupa incendiile devastatoare care au luat 81 de vieti. Misiune dureroasa pentru soldati: verifica fiecare casa in cautarea unor eventuali supravietuitori - VIDEO

“Era o panica mare pentru ca intreaga strada era blocata de masini. Strigate, isterie, ei puteau vedea focul ce venea adus de vant. Deja mirosea puternic a ars. Cerul era negru.”

Flacarile s-au imprastiat rapid favorizate de vegetatia uscata si de buteliile de gaz din casele de vacanta. Supravietuitorii sunt bantuiti de tot ce au trait. O multime de oameni au ramas fara locuinte.

Mati, un orasel de vacanta aflat la 30 de kilometri de centrul Atenei, a fost transformat in scrum in doar 20 de minute. Oamenii povestesc ca din casele lor nu a mai ramas nimic dupa tragicul incendiu.

“Totul ardea. Flacarile erau pretutindeni. Eu am sarit din flacari si am plecat spre portul din Mati. Toti strigau. Am vazut un om mort. Casa mea, lucrurile, hainele, viata mea. Totul a fost ars. Poti sa vezi doar ramasitele. Nici peretii. Nimic. Doar scrum.”

Acum in Mati soldatii duc la bun sfarsit o misiune dureroasa. Ei verifica locuintele in cautarea unor eventuali supravietuitori si victime. Intra chiar si in casele care par intregi fiindca se stie ca multe dintre victime au murit intoxicate cu fum.

Un tata disperat a povestit cum si-a cautat fiicele gemene la morga, la spitalele din regiune si la sectia de politie. Insa din fericire le-a recunoscut in imaginile dintr-un program de stiri local.

Potrivit ultimului bilant, in urma tragediei au murit peste 80 de persoane, 200 au fost ranite, iar alte 40 sunt date disparute. Printre cei de cedati este si un irlandez care era in Mati in luna de miere. Sotia sa a fost ranita.

Autoritatile au fost acuzate ca au intervenit lent si ca nu au existat planuri de evacuare care puteau fi puse in aplicare rapid. In plus, unii hidranti nu functionau. Serviciile de urgenta elene se resimt dupa ani multi de austeritate, in care s-au descurcat cu bugete mult reduse. Un procuror de la Curtea Suprema desfasoara o ancheta pentru a oferi populatiei o concluzie.