Grecia si Turcia, la un pas de o confruntare navala in Marea Egee. Insulele pe care si le disputa cele 2 tari

Nave de razboi grecesti si turcesti s-au pozitionat pentru scurt timp duminica fata in fata in Marea Egee, in apropierea insulitelor grecesti pe care Ankara le revendica, ceea ce constituie un nou episod survenit pe fondul tensiunilor crescute intre cele doua tari, relateaza AFP.

Potrivit Ministerului Apararii grec, o nava lansatoare de rachete a Marinei turce, insotita de doua ambarcatiuni ale fortelor speciale, au patruns in apele teritoriale grecesti in apropierea insulitelor grecesti Imia pe care Turcia le revendica atribuindu-le denumirea Kardak.

Nave ale garzii de coasta elene, insotite de o nava de patrulare a Marinei, "au supravegheat in permanenta miscarile navelor turcesti' si le-au avertizat de 'violarea' apelor teritoriale grecesti pe care au comis-o. Navele turcesti au parasit zona dupa sapte minute, a indicat ministerul.

In Turcia, presa a relatat initial ca navigarea spre insulele Imia a unei nave turcesti care il avea la bord pe seful statului major generalul Hulusi Akar fusese blocata de Grecia.

Agentia de presa turca Dogan a semnalat chiar "momente de tensiune" timp de o jumatate de ora inainte ca nava turceasca sa-si modifice cursul spre Bodrum, port situat in sud-vestul Turciei.

Dar dupa putin timp, fortele armate turcesti - citate de agentia Anadolu - au comunicat ca o mica nava a pazei de coasta grecesti a sosit si a supravegheat de la distanta ambarcatiuni turcesti aflate in zona.

Ele au indcat ca generalul Akar "trecea in revista si inspecta" navele turcesti aflate in Marea Egee.

Acest incident intervine dupa ce Curtea Suprema a Greciei a refuzat extradarea in Turcia a opt militari turci acuzati de Ankara ca ar fi participat la puciul esuat din 15 iulie, atragandu-si dezaprobarea Ankarei care a amenintat ca va anula acordul de reprimire a migrantilor semnat cu Grecia si Uniunea Europeana.

Insulele Imia, situate la doar 7 km de coastele turcesti, au generat in trecut tensiuni puternice intre Ankara si Atena. In 1996, cele doua tari au fost pe punctul de a-si disputa cu armele proprietatea asupra lor. Ele si-au trimis forte navale in zona, dar apoi s-au dezangajat dupa o puternica presiune diplomatica exercitata de SUA.