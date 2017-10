Greva generala in Catalonia. Lucratorii nu vor iesi o zi la munca, ci vor protesta fata de incalcarea drepturilor si libertatii cetatenilor - VIDEO

Este greva generala in Catalonia. Sindicate din diferite sfere au anuntat ca lucratorii nu vor iesi pentru o zi la munca. In acest mod, vor protesta fata de incalcarea grava a drepturilor si libertatilor cetatenilor, avand in vedere ca pe 1 octombrie, in ziua referendumului, in urma interventiei politiei, aproape 900 de oameni au fost raniti.