Greva generala pe toate aeroporturile din Romania. Agentiile de turism se plang ca vor avea pierderi

"E adevarat, protestul s-ar putea incheia dupa doua ore, daca Ministrul Transporturilor roman va semna un nou plan de management pentru compania care dirijeaza traficul aerian din tara.Negocierile dintre sindicalistii Romatsa si ministrul Transporturilor au durat 3 ore, insa fara succes. Asa ca in aceasta dimineata controlorii de trafic declanseaza greva generala. Au lasat totusi o portita deschisa si sunt de acord sa incheie protestul mai repede cu o singura conditie.", scrie StirileProTV.ro

Gabriel Tudorache, lider sindical Romatsa: "Le dam timp sa semneze un pland de management, un buget. Este posibil daca se se intampla asta sa oprim greva intr-un termen rezonabil."

Presa romana scrie ca pe timpul grevei va fi asigurata doar o treime din activitatea normala. Controlorii vor dirija in primul rand cursele internationale care doar survoleaza Romania, apoi cursele de urgenta si, daca mai ramane loc, o parte din cursele civile programate.

Potrivit unor estimari, numai pe aeroportul din Otopeni in cele doua ore vor fi afectate intre 50 si 100 de curse, iar la nivel national, aproape 200 de zboruri. Daca greva ar dura toata ziua, ar fi afectate aproape 2.000 de zboruri programate.

In functie de dotarea aeroportului, un controlor din turnul aeroportului dirijeaza un avion de la decolare pana la altitudinea de aproximativ 3.000, unde sunt preluati de controlorii aflati in sediul Romatsa. Acestia asigura dirjarea in spatiul aerian al Romaniei, plus zona Ruse din Bulgaria.

Sindicalisti de la Romatsa au raspuns si acuzatiilor ca si-ar fi angajat rudele si ca ar primi salarii mari in comparatie cu controlorii din alte tari.

Gabriel Tudorache, lider sindical Romatsa: "Ala de de la Hethrow nu este controlor de trafic, este doar in scoala de controlori. Angajarile nu le face sindicatul ci le face conducerea Romatsa."

Ministrul spune ca el a aflat abia recent despre problemele de la Romatsa.

Razvan Cuc, min. Transporturilor roman: "Problema asta trebuia rezolvata de fostul ministru."

Pentru ca nici contractul colectiv de munca nu este semnat la Romatsa, este posibil sa mai asistam si la alte greve ale controlorilor de zbor.

Companiile aeriene vor anunta pasagerii despre eventuale intarzieri sau anulari doar in momentul in care vor fi informati de Eurocontrol, institutia care supervizeaza traficul aerian la nivel european si care va decide dupa declansarea grevei ce avioane vor decola. Cu alte cuvinte, pasagerii sunt asteptati conform programarii pe aeroport.

Companiile sunt obligate conform regulamentelor europene sa reruteze pasagerii daca zborurile lor sunt anulate. Iar cei care vor sta mai mult de 3 ore pe aeroport pot beneficia de apa, un sandvish sau cazare daca se impune acest lucru.

Eurocontrol, organismul european al dirijarii traficului aerian, va stabili, dupa declansarea grevei generale de catre angajatii regiei Romatsa, ce zboruri au prioritate si cum se va desfasura traficul aerian pe aeroporturile din Romania si cel de tranzit, in conditiile in care, conform legii, angajatii in greva ai Romatsa trebuie sa asigure dirijarea a cel putin o treime din curse.

”Exista o singura diferenta fata de greva de avertisment: in conformitate, atat cu legislatia nationala, cit si internationala, nu stabilesc nici cei din sindicat, nici cei din Romatsa, nici domnul ministru, nici presedintele Romaniei, care vor fi zborurile care vor fi afectate. Decizia se ia de la Eurocontrol, de la network manager, si, in mod cert, astazi sa spuna cineva care aeronava va decola, daca va decola, este imposibil de precizat”, a declarat presedintele Sindicatului Serviciilor de Trafic Aerian din Romania (ATSR), Gabriel Tudorache, la iesirea de la negocierile de la Ministerul Transporturilor.

Legea prevede ca vor fi asigurate 33,3% din zborurile care erau programate, plus exceptiile, categorie in care sunt incluse zborurile inaltilor demnitari (presedinti, sefi de guvern, ministri), zborurile militare, cursele umanitare sau cele din categoria operatiunilor de cautare-salvare.

In 12 mai, controlorii de trafic aerian au declansat o greva de avertisment de doua ore si au anuntat ca vor continua negocierile pentru a gasi solutii la cele aproximativ 50 de solicitari si a incheia contractul colectiv de munca, astfel incat sa nu se ajunga la greva generala, care ar perturba pe termen nelimitat traficul aerian.

In 12 mai, dupa greva de averitsment, sindicalistii au precizat ca, inca din august 2016, au trimis nenumarate memorii, inclusiv catre Presedintie, pentru a semnala problemele din sistem, cauzate de managementul defectuos, insa de atunci si pana cand au anuntat ca intrerup lucrul, "autoritatile au fost surde". Directorul general al Romatsa, Valentin Cimpuieru, a declarat, dupa greva de avertisment, ca angajatii Romatsa nu vor intra in greva generala, pentru ca negocierile continua. El a sustinut ca angajatii au sprijinul Ministerului Transporturilor pentru semnarea cat mai rapida a contractului colectiv de munca.

Romatsa este regia cu cele mai mari salarii din Romania. Potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe 2016, salariul mediu lunar brut, fara a lua in calcul bonusurile, a fost de 21.430 lei (aproape 5.000 euro).