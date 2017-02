Gruparea terorista din Statul Islamic a revendicat atentatul de la o moschee din Pakistan. 80 de oameni si-au pierdut viata - VIDEO

Peste doua sute de persoane se aflau in moschee, in momentul in care un terorist s-a aruncat in aer. Initial se anuntase in jur de 20 de victime, ulterior numarul a ajuns la 80, in mare parte femei si copii. 150 de oameni se afla in stare grava la spital. Martorii spun ca teroristul a intrat cu usurinta in lacas, intrucat niciun politist nu se afla prin apropiere.

”Vrem să ştim de ce oamenii fac astfel de lucruri teribile. Până acum nu exista niciun membru al forţelor de securitate, iar acum au apărut şi nu ne lasă să intrăm în interior.”

In provincia in care a avut loc atentatul, cel mai sangeros de la inceputul acestui an, au fost decretate trei zile de doliu. Organizatia Statul Islamic a revendicat atacul. Doar in aceasta saptamana, in diferite regiuni din Pakistan au avut loc patru atentate. Zeci de oameni au murit.

Un atac sangeros a avut loc ieri si intr-un cartier din Bagdad. O masina capcana a explodat, ucigand peste 50 de persoane. Si in acest caz, totul a fost organizat de teroristii Statului Islamic.