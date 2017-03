"Grupul de la Monaco" al milionarilor romani. In tara sunt vanati de DNA, dar pe Coasta de Azur duc vieti de lux

La 2.000 de km de Romania, pe o stanca scaldata de Mediterana se afla a doua cea mai mica, dar si cea mai dens populata tara din lume: Monaco. Intinsa pe doar doi km patrati, minuscula tara este terenul de joaca pentru cei bogati si celebri, un loc in care legendele si miturile prind viata.

Pe cat de mic, pe atat de faimos, principatul monegasc detine multe recorduri - aici este cea mai mare speranta de viata din lume, cu aproape 90 de ani. Monaco are cea mai mica rata a saraciei din lume si cel mai mare numar de milionari si miliardari pe cap de locuitor, peste 30 la suta din populatie este alcatuita din bogati care au conturi cu multe cifre.

Cea mai scumpa piata imobiliara din lume este tot aici cu aproape 60 de mii de euro pe metru patrat. Intre cei 38 de mii de locuitori sunt si cateva sute de romani care au venit sa-si faca aici un rost si sa-si construiasca o cariera - doctori sau antreprenori care isi construiesc cu greu o afacere, dar si romani care au venit atrasi de paradisul fiscal pentru a scapa de taxele din tara. Aici nu se percepe niciun impozit pe venitul personal si ani de zile relaxarea cu privire la politicile de spalare de bani, inclusiv in faimosul cazino din Monte Carlo au dus la presupuse infractiuni care nu au fost investigate corespunzator niciodata. Industria offshore a inflorit si a atras personaje controversate care si-au facut de multe ori banii in afaceri cu statul roman sau la limita legii si care au preferat sa-si doseasca aici averile in conturi anonime.

Georges Marsan este primar in Monaco de mai bine de 14 ani. In agenda sa incarcata, intre intalniri cu potentiali investitori, ne vorbeste cu placere despre comunitatea romaneasca pe care o cunoaste foarte bine. "Este o comunitate foarte bine integrata in Monaco. Sunt multi doctori romani, unii la Centrul cardio-toracic. Romanii sunt prezenti in lumea medicala, dar si in lumea farmaceutica pentru ca noi avem in Monaco o industrie farmaceutica, o industrie cosmetica unde sunt si aici romani rezidenti, care lucreaza in aceste domenii".

Pe toata Coasta de Azur sunt peste 1000 de medici romani. Pe cativa dintre ei ii regasim in micul stat mediteranean care are doar o singura granita, cu Franta.

Constantin Turchina este un cardiolog stabilit de 10 ani in Monaco si lucreaza la primul si cel mai mare cabinet medical liberal, impreuna cu alti colegi. De 3 ani este si consulul onorific al Romaniei. Ne-am intalnit pe faleza, pe aleea celebritatilor din fotbal. “Doresc oricarui consul din lume sa aiba comunitatea pe care o am eu si imaginea ei pentru ca, intr-adevar, imaginea romanilor la Monaco este extraordinara”, spune medicul roman.

Si nu e vorba numai despre rezidenti. Peste 500 de romani fac naveta zilnic din Franta in Monaco la munca. “Romani veti gasi in aproape toate meseriile - in domeniul bancar, in contabilitate, in domeniul serviciilor, yachting, restauratie, oameni de afaceri intr-adevar, in domeniul ingrijirii, deci cosmetic, multi romani si-au deschis restaurant”

Pentru nivelul ridicat de trai, dar si pentru discretia cu care isi pot cheltui banii castigati in Romania, nenumarati oameni de afaceri romani vin in Monaco. Acasa, ei sunt cunoscuti drept "grupul de la Monaco" si par a fi toti legati intr-o tesatura invizibila.

“Aici imaginea acestor milionari este o imagine foarte buna, s-au integrat foarte bine in peisaj, nu ies in evidenta cu absolut nimic”, spune doctorul Constantin Turchina. “Exista in ghilimele grupuri de Monaco ale fiecarei tari. Bineinteles este vorba de elita financiara sa spunem a Finlandei, a Italiei, a Marii Britanii, a Irlandei”.

Avenue Princess Grace este cea mai scumpa strada din lume. Bulevardul luxos este localizat in Monte Carlo, cea mai importanta zona administrativa a principatului Monaco, cu iesire directa la Marea Mediterana. Familia Pastor este singura familie creditata cu mai multi bani decat familia princiara din Monaco si detine aici detine 4000 de apartamente. Politica lor este de a inchiria si foarte rar vand, iar pretul poate ajunge si la 100 de mii de euro pe metru patrat. Nici chiriile nu sunt pentru orice muritor de rand. Romanii vin aici si-si inchiriaza imobile, in special pentru a primi statutul de rezident care le permite accesul la facilitatile fiscale din principat - pana de curand conturile erau la secret, iar investigatiile de spalare de bani erau inexistente.

Aici i-a inchiriat familia Adamescu un apartament. Dan Adamescu a fost un om de afaceri cu mari probleme penale in ultima perioada a vietii sale. A decedat acum cateva saptamani in timp ce era incarcerat la penitenciarul Rahova unde ispasea o pedeapsa de 4 ani si 4 luni pentru mituirea unor judecatori. A fost cel mai bogat roman, detinand actiuni la Astra Asigurari, Unirea Shopping Center, Medien Group- ziarul "Romania libera", dar si la hotelul Intercontinental, hotelul Lido sau Rex din Mamaia si echipa Otelul Galati. Pe numele sau erau incepute si alte acte de cercetare penala si ramane de vazut cum isi va recupera statul roman prejudiciile imputate.

Una dintre cele mai cautate zone rezidentiale din Monaco este Houston Palace. De obicei de catre est-europeni sau arabi. Preturile sunt foarte mari - pleaca de la 7500 pana la 12 sau chiar 15 mii de euro pe luna. Aici si-au inchiriat Radu Dimofte, un om de afaceri din domeniul imobiliarelor, alaturi de Puiu Popoviciu, cel care i-a fost si partener de afaceri de altfel'

De numele lui Gabriel "Puiu" Popoviciu se leaga afaceri de succes : fostul ginere al ultimului vicepremier communist Ion Dinca a adus in Romania francizele Pizza Hut si KFC si a detinut pana acum cativa ani si franciza IKEA la noi in tara. A participat la privatizarea societatilor Comaliment, Miorita si ICL Alimentara. Milionarul roman nu s-a ferit insa de afaceri penale - este condamnat la Curtea de Apel Bucuresti la 9 ani cu executare petru ca, spun procurorii, a intrat ilegal in posesia a 224 de hectare in Baneasa. Prejudiciul de peste 600 de milioane de lei a ramas nerecuperat. Tot el a controlat si hotelurile Howard Johnson, Ramada Plaza si Ramada Parc.

" Puiu, da. L-am vazut acum putin timp, acum vreo 15 zile”, spune Georges Marsan. “El are in Houston sau Columbia Palace, nu mai stiu exact. Se pregateste sa se casatoreasca si am inteles ca a negociat sa-si cumpere acolo. E o afacere buna"

Amicitia lui Puiu Popoviciu cu fostii primari ai Bucurestiului Traian Basescu si Adriean Videanu este de notorietate. "Am cunoscut primarii in functie. Am cunoscut prima data cand am fost la Bucuresti pe fostul primar, cel care era implicat in afaceri cu marmura… Videanu”, spune Georges Marsan. “Vine mereu, il cunosc pentru ca este un prieten al principatului Monaco."

Pe Riviera Franceza, la 50 de km distanta de micutul principat este o alta destinatie de lux : Cannes. E iarna si e liniste acum in Cannes. Dar inchipuiti-va vara, aici pe croazeta este foarte plin. In sezon, mai ales in timpul festivalului, o camera, un apartament mai bine spus aunge la 2-3000 de euro pe noapte, fara masa. Adrian Videanu sau Vlad Moisescu, fostul trezorier al PNL, obisnuiesc sa vina aici la Cannes. Sa petreaca o saptamana - doua, cu familia. Probabil ca un sejur aici depaseste 30 de mii de euro.

Hotelul Martinez din Cannes este unul dintre cele mai faimoase hoteluri din lume. O noapte intr-un penthouse aici depaseste 35 de mii de dolari si este inclusa in top 5 cele mai scumpe locuri de dormit din lume.

Sunt cunoscute fotografiile in care Adriean Videanu apare pe Costa de Azur alaturi de alte personaje controversate in Romania: Dan Dragoi, Bebe Ionescu sau Raul Doicescu. Fost primar al capitalei si fost ministru al economiei, Adrian Videanu a primit 12 neinceperi Penale in diverse dosare, NUP, deschise pe numele sau, a fost achitat in dosarul in care fosta procuroare Alina Bica a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, dar are in continuare problem penale intr-un dosar instrumentat de DIICOT pentru vanzarea de gaz la pret preferential catre firmele detinute de Ioan Niculae.

Dan Dragoi, general in rezerva si afacerist, este fostul aghiotant al lui Victor Atanasie Stanculescu si o eminenta cenusie in afacerile metalurgice si cu energie din Romania. Fiul sau, Bogdan, a fost ministru de finante si consilier la presedintele Traian Basescu este cel care a preluat o parte din afacerile familiei.

Gheorghe "Bebe" Ionescu este fostul cuscru al presedintelui Basescu, fost director la FPS, s-a ocupat de diverse privatizari cu cantec la sfarsitul anilor 90. Este cercetat in dosarul fraudarii BRD, acolo unde s-au inregistrat gauri financiare de zeci de milioane de euro.

Raul Doicescu este un personaj extrem de discret- multimilionarul controleaza firma care a construit stadionul National in perioada primarului Videanu si este implicat in multe proiecte si investitii imobiliare. Este cel care ar fi trebuit s-o naseasca pe fiica presedintelui Basescu, Eba la nunta acesteia cu fiul lui Bebe Ionescu.

„Pentru mine, romanii nu sunt toti asa”, spune Georges Marsan. “Nu sunt indivizii care vin sa stea la soare la noi pentru ca e un pic mai placut ca la Bucuresti asa mi s-a spus. Pentru mine sunt oameni care muncesc, muncesc, muncesc. Niciodata nu am inteles ... Pentru monegasci, pentru noi romanii sunt oameni care pot. Niciodata nu am auzit altceva. Suntem un stat liberal, social, dar liberal, iar daca fac bani inseamna ca muncesc"

Aici in capitala luxului, bineinteles ca poti gasi servicii in limba romana, pentru milionari romani, pentru turisti care trec pe aici. Institutul de frumusete "Pour toi" este detinut de Nicoleta Andon, care are un salon similar in Bacau, bineinteles la alte standarde. Acolo se vorbeste franceza, engleza, rusa pentru ca majoritatea clientelor vin din spatial ex-sovietic si… bineinteles, limba romana.

„Nicoleta pe care eu o cunosc si care face cu adevarat ceva de calitate”, spune Marsan. “Intr-o zona populara, nu foarte comerciala ea si-a gasit locul. Pentru ca vedeti, clientela internationala este invatata sa se duca in hoteluri, in saloane mari de cosmetica, in centre mari termale, dar ea a reusit cu centrul ei care nu este foarte mare, a reusit sa demonstreze, calitate, tehnologie.”

Nicoleta recunoaste ca i-a fost greu. Si-a gasit un spatiu pentru bugetul si nevoile ei, unde plateste 6.000 de euro chirie pe luna. Nicoleta face naveta o data pe luna intre Bacau si Monaco. “Desi se spune ca sunt foarte multi bani in Monaco, sunt si foarte stransi la punga”, spune ea.