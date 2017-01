Guvernul a adoptat bugetul pe 2017. Ministrul de Finante a anuntat o tinta de inflatie de 1,4% si o crestere a investitiilor

Viorel Stefan, ministrul de Finante, a anuntat o tinta de inflatie de 1,4%, o crestere a investitiilor pentru atragerea de fonduri europene cu 10 miliarde de lei peste exercitiul bugetar al anului trecut.

"Bugetul Romaniei pentru 2017 a fost astazi adoptat in sedinta de Guvern. Acest buget a fost construit respectand trei lucruri fundamentale: datele reale ale economiei romanesti, programul de guvernare al PSD (...) si (...) principalele politici publice si proiecte nationale ca parte a unei proiectii pentru urmatorii patru ani, pentru a asigura o dezvoltare coerenta a Romaniei", a spus Viorel Stefan, intr-o declaratie de presa la Palatul Vitoria.

Potrivit acestuia, principalele proiectii macroeconomice pe care le-a avut in vedere Executivul la constructia bugetului pe 2017 sunt Produsul Intern Brut - 815,19 miliarde lei, o crestere economica de 5,2%, incadrarea intr-un maxim al deficitului fiscal de 3%.

COMUNICAT DE PRESA SEDINTA DE GUVERN

Guvernul a adoptat proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pentru 2017.

Bugetul pentru acest an asigura finantarea masurilor asumate in Programul de Guvernare privind majorarea pensiilor, salariilor din sistemul public si a altor beneficii sociale si sustinerea politicilor de stimulare economica.

De asemenea, bugetul este construit cu incadrarea in limita de deficit bugetar de 3% din PIB si asigura respectarea angajamentelor asumate de Romania in relatia cu partenerii internationali privind alocarea a 2% din PIB bugetului MApN.

Suma de 16,3 miliarde lei, prevazuta pentru MApN, provine din alocari bugetare si venituri proprii si reprezinta o crestere cu 52% fata de anul precedent. Guvernul asigura astfel premiza dotarii fortelor armate cu echipamente de lupta moderne si interoperabile, in vederea indeplinirii misiunilor stabilite si a angajamentelor asumate fata de NATO, UE si partenerii strategici.

Suma alocata investitiilor in bugetul pentru 2017 este de 39,4 miliarde lei, reprezentand 4,84% din PIB, cu 10 miliarde lei mai mult decat anul trecut.

Sinteza alocarilor de la bugetul de stat pe domeniile principale si pe fiecare minister, inclusiv veniturile proprii, precum si principalele obiective finantate:

Sanatate: Ø 33,8 miliarde de lei – 4,15% din PIB, mai mult cu 3,5 miliarde lei decat in 2016; la aceasta suma se adauga 3,9 miliarde lei, credite de angajament Principalele obiective finantate: Ø Alocarea a 700 milioane de lei suplimentar pentru medicamente compensate si gratuite Ø Constructia de spitale regionale si dotarea fiecarui spital judetean cu un Computer-Tomograf Ø Achizitionarea vaccinurilor obligatorii pentru copii (774 milioane de lei) Ø Dotarea a sapte spitale cu acceleratoare liniare pentru tratarea cancerului Ø Finantarea majorarii cu 15% a salariilor din sistemul sanitar

Educatie: Ø 25,02 miliarde de lei – 3,1% din PIB, mai mult cu 3,3 miliarde lei decat in 2016; la aceasta suma se adauga 579,9 milioane lei, credite de angajament

Principalele obiective finantate: Ø Finantarea majorarii cu 15% a salariilor din invatamant Ø Demararea programului ”Masa calda” pentru 29.695 de elevi din 50 de scoli Ø Finalizarea a 15 gradinite si 12 scoli (48 mil. lei) – dupa cum veti vedea, in bugetul ministerului dezvoltarii exista finantare pentru constructia a 2.000 de scoli si a 2.500 de crese si gradinite

Munca si protectie sociala: Ø 79,7 miliarde de lei – 9,8% din PIB, mai mult cu 6,36 miliarde decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Cresterea salariului minim la 1.450 lei, de la 1 februarie Ø Cresterea pensiei minime la 520 de lei, de la 1 martie Ø Majorarea valorii punctului de pensie la 1.000 de lei, de la 1 iulie Ø Programul ”Prima Chirie” (18 mil. lei) Ø Programul ”Primul Salariu”

Ministerul Transporturilor: Ø 13,76 miliarde de lei – 1,69% din PIB, mai mult cu 5,18 miliarde (60%) decat in 2016 Ø Creditele de angajament totalizeaza 4,9 miliarde, astfel ca suma totala alocata este de 18,66 miliarde de lei – 2,3% din PIB Principalele obiective finantate: Ø Finalizarea a 62,5 km din sectiunea de autostrada Lugoj-Deva Ø Finalizarea a 28,7 km din sectiunea de autostrada Sebes-Turda Ø Finalizarea variantelor ocolitoare din Targu Jiu, Targu Mures, Caracal, Brasov si modernizarea centurii municipiului Bucuresti intre A1 si DN7 Ø Finalizarea magistralei 4 de metrou Bucuresti (325 mil. lei) Ø Finalizarea reabilitarii a 272 km de drumuri nationale (DN5, DN18, DN56, DN66, DN76) Ø Finalizarea lucrarilor de infrastructura pe podurile Cernavoda si Borcea (37 mil. lei) Ø Asigurarea gratuitatii transportului CFR pentru studenti

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene: Ø 6,9 miliarde de lei – 0,85% din PIB, mai putin cu 1,40 miliarde decat in 2016 Ø Creditele de angajament totalizeaza 30 miliarde, astfel ca suma totala alocata este de 36,85 miliarde de lei – 4,5% din PIB Principalele obiective finantate: Ø Contractarea construirii a 2.500 de crese si gradinite si 2.000 de scoli Ø Asigurarea apei curente, canalizarii, drumurilor, serviciilor medicale si educative in mediul rural, prin Programul national pentru dezvoltare locala Ø Construirea a 30 de camine studentesti Ø Demararea contructiei pentru 2.769 apartamente (70 blocuri de locuinte), dintre care 850 se finalizeaza in 2017

Ministerul Agriculturii: Ø 17,4 miliarde de lei – 2,1% din PIB, mai mult cu 8 miliarde decat in 2016 Ø Creditele de angajament totalizeaza 10,1 miliarde, astfel ca suma totala alocata este de 27,13 miliarde de lei – 3,3% din PIB Principalele obiective finantate: Ø Plata tuturor subventiilor cuvenite in 2017 (2,2 mld. lei) Ø Programul national de irigatii (inclusiv apa necesara – 45 mil. lei)

Ministerul Energiei: Ø 467 milioane de lei – 0,057% din PIB, mai putin cu 210 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Reabilitarea si modernizarea blocului 4 de la Rovinari, Complexul Energetic Oltenia (61 mil. lei) Ø Reabilitarea si modernizarea blocului 7 de la Isalnita, Complexul Energetic Oltenia (33 mil. lei) Ø Realizarea Ciclului combinat cu turbine pe gaz de la Iernut, Romgaz (391 mil. lei) Ø Revitalizarea productiei de Lignit de la Jilt Sud si Rosia de Jiu (14,5 mil. lei)

Ministerul Economiei: Ø 302 milioane de lei – 0,037% din PIB, mai mult cu 119 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Finantarea programului national de cercetare geologica, menit a descoperi noi zacaminte (5 mil. lei) Ø Centre de consultanta si informare (2,5 mil. lei) Ø Dublarea investitiilor in industria de aparare (20 mil. lei)

Ministerul Apararii Nationale: Ø 16,3 miliarde de lei – 2% din PIB, mai mult cu 5,71 miliarde (52%) decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Finantarea programelor necesare respectarii angajamentelor strategice asumate ca membru al NATO

Ministerul Afacerilor Interne: Ø 11,29 miliarde de lei – 1,38% din PIB, mai putin cu 389 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Achizitionarea a 167 de autospeciale si 47 contaniere pentru interventii (140,3 mil. lei) Ø Modernizarea a 26 sedii (pompieri, politie, jandarmi, politie de frontiera) (65 mil. lei) Ø Reabilitarea a 11 centre de retinere si arest preventiv (35 mil. lei)

Ministerul Afacerilor Externe: Ø 779 milioane de lei – 0,096% din PIB, mai mult cu 2 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Pregatirea presedintiei Romaniei a UE din 2019 (14,37 mil. lei + credite de angajament de 89,5 mil. lei) Ø Deschiderea a trei noi consulate generale (Salzburg-Austria, Haifa-Israel, Melbourne-Australia) Ø Modernizarea de sedii misiuni diplomatice/oficii consulare Ministerul Justitiei: Ø 3,18 miliarde de lei – 0,39% din PIB, mai mult cu 126 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Reabilitarea penitenciarelor si imbunatatirea conditiilor de detentie (15,3 mil. lei) Ø Cresterea cu 50% a alocatiei de hrana a detinutilor, de la 1 februarie (20 mil. lei)

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat: Ø 765 milioane de lei – 0,093% din PIB, mai mult cu 593 milioane decat in 2016 Ø Creditele de angajament totalizeaza 1,2 miliarde, astfel ca suma totala alocata este de 1,99 miliarde de lei – 0,24% din PIB Principalele obiective finantate: Ø Programul Start-up Nation (10.000 start-up-uri, 20.000 noi locuri de munca) Ø Organizarea a opt targuri interne cu 4.000 de participanti, cu decontarea cheltuielilor Ø Asigurarea participarii Romaniei la 40 de targuri internationale (24 mil. lei) si decontarea participarii la targuri pentru 500 IMM-uri

Ministerul Mediului: Ø 471 milioane de lei – 0,057% din PIB, mai mult cu 73 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Continuarea programelor Rabla, Casa Verde, etc. Ø Impadurire si realizarea de perdele forestiere Ø Dotare si constientizare privind colectarea selectiva a deseurilor

Ministerul Apelor si Padurilor: Ø 347 milioane de lei – 0,042% din PIB, mai mult cu 95 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Impadurirea a minim 5.000 ha Ø Corectarea torentilor prin consolidari de maluri Ø Programul ”Tai un copac, plantezi doi!”

Ministerul Tineretului si Sportului: Ø 432 milioane de lei – 0,03% din PIB, mai putin cu 20 milioane decat in 2016 Principalele finantari: Ø Finantarea Campionatului European de Gimnastica Artistica de la Cluj-Napoca (6,5 mil. lei) Ø Finantarea Campionatului European de Baschet de la Cluj-Napoca (5,5 mil. lei) Ø Programul ”Romania in miscare” (1 mil. lei)

Ministerul Turismului: Ø 80 milioane de lei – 0,01% din PIB, mai mult cu 31 milioane (63%) decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Finalizarea unor domenii schiabile (Straja, Campulung Moldovenesc, Voineasa) (23 mil. lei) Ø Finalizarea investitiilor in centrele de tratament de la Borsec si Govora (2 mil. lei) Ø Dublarea alocarii financiare pentru marketing si promovare turistica a Romaniei

Ministerul Culturii si Identitatii Nationale: Ø 766 milioane de lei – 0,094% din PIB, mai mult cu 259 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Finantarea majorarii salariilor din institutiile de spectacole Ø Reabilitarea ”Muzeului taranului roman” Ø Finantarea festivalului international de muzica clasica ”George Enescu” si a festivalului international de teatru de la Sibiu

Ministerul Cercetarii si Inovarii: Ø 1,76 miliarde de lei – 0,22% din PIB, mai mult cu 22 milioane decat in 2016 Ø Creditele de angajament totalizeaza 487 milioane, astfel ca suma totala alocata este de 2,21 miliarde de lei – 0,27% din PIB Principalele obiective finantate: Ø Realizarea unui reactor de generatia 4 in cadrul proiectului ”Alfred”, care va crea 2.300 noi locuri de munca Ø Finantarea proiectului ELI – laser de mare putere si dezvoltarea zonei Laser Valley

Ministerul Comunicatiilor: Ø 510 milioane de lei – 0,06% din PIB, mai mult cu 483 milioane decat in 2016 Principalele obiective finantate: Ø Programul RO-NET (acoperirea broadband) (292 mil. lei) Ø Capitalizarea Postei Romane (170 mil. lei)

Ministerul Romanilor de Pretutindeni: Ø 19,2 milioane de lei – 0,002% din PIB, mai mult cu 5,24 milioane decat suma alocata in 2016 pentru acest domeniu Principalele obiective finantate: Ø Cursuri de limba romana pentru membri ai comunitatilor istorice (4 mil. lei) Ø Centre de informare

Ministerul pentru Dialog Social: Ø 11,7 milioane de lei – 0,001% din PIB, mai mult cu 7,19 milioane (159%) decat suma alocata in 2016 pentru acest domeniu Principalele obiective finantate: Ø Transparentizarea deciziilor in cadrul administratiilor publice locale

Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul: Ø 7,32 milioane de lei – 0,0009% din PIB, mai mult cu 1,13 milioane (18%) decat suma alocata in 2016 pentru acest domeniu Principalele obiective finantate Ø Cresterea gradului de implementare a tehnologiei IT&C pentru imbunatatirea fluxurilor comunicationale intra- si interinstitutionale

Ministerul Finantelor: Ø 3,26 miliarde de lei – 0,39% din PIB, mai putin cu 105 milioane decat in 2016

Proiectul de buget pentru 2017 a fost fundamentat pe un cadru macroeconomic cu o valoare a PIB de 815,20 mld. de lei, o crestere economica de 5,2%, in conditiile ratei inflatiei de 1,4%, a unui castig mediu salarial net de 2.274 lei si un curs mediu al euro de 4,46 lei.

Ø Veniturile bugetare proiectate pentru 2017 reprezinta 31,2% din PIB, fiind estimate la 254,717 mld. de lei.

Ø Cheltuielile bugetare sunt estimate la 278, 817 mld. de lei, ceea ce reprezinta 34,2% din PIB.

Ø Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,96% din PIB, in timp ce deficitul ESA este de 2,98% din PIB, cu incadrare in tinta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Ø Datoria guvernamentala, calculata conform metodologiei UE, este estimata la 37,7% din PIB, la un nivel sustenabil de sub 40% din PIB.