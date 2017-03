Guvernul american a pus in premiera sub acuzare oficiali rusi pentru atacuri informatice vizand Yahoo. Cine sunt spionii rusi

Anterior, Reuters a anuntat ca acuzatiile vizeaza doi spioni si si doi hackeri, care ar fi spart 500 de milioane de conturoo de Yahoo in 2014. Washington Post i-a identificat pe cei doi ofiteri FSB drept Dmitri Dokuceaev si superiorul sau, Igor Suscin.

Hackerii au fost identificati drept Aleksei Belan, aflat pe lista cu cei mai cautati infractori informartici din lume, si Karim Baratov, nascut in Kazahstan, dar care o cetatenie canadiana. Este pentru prima data cand Guvernul american pune sub acuzare oficiali rusi pentru atacuri informatice.

Potrivit unei surse apropiate dosarului, atacul nu are legatura cu cele vizand conturile de e-mail ale Partidului Democrat, ce au avut loc in timpul alegerilor prezidentiale din 2016. Agentiile de informatii americane au acuzat Rusia ca s-a aflat in spatele acelor atacuri, pentru a-l ajuta pe republicanul Donald Trump.

Yahoo a dat asigurari in luna septembrie, cand a anuntat atacul informatic, ca lucreaza cu fortele de ordine in ancheta si ca in spate s-ar fi aflat un stat. In decembrie, compania a divulgat ca, in 2013, a fost victima unui atac de si mai mari proportii, ce a afectat un miliard de conturi, dar nu a avut legatura cu cel din 2014.