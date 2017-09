Guvernul de la Madrid le-a dat un ultimatum autoritatilor catalane, care au anuntat organizarea unui referendum pentru independenta, pe 1 octombrie - VIDEO

Guvernul de la Madrid le-a dat un ultimatum autoritatilor catalane, care au anuntat organizarea unui referendum pentru independenta, pe 1 octombrie. Daca in 48 de ore nu renunta la aceste planuri, executivul catalan va ramane fara bani, pentru ca Madridul nu va mai finanta regiunea cu aspiratii separatiste. In plus, 700 de primari risca sa fie anchetati penal dupa ce au anuntat public ca sprijina referendumul.