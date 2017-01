Guvernul Grindeanu a fost VOTAT in Parlament. Ministrii propusi se pregatesc pentru juramantul de la Palatul Cotroceni

Stire in curs de actualizare!

Executivul, descris de Liviu Dragnea ca fiind unul tanar, eficient si plin de speranta, are 26 de portofolii.

Decanul de varsta are 75 de ani si este Teodor Melescanu de la Externe. Iar cel mai tanar candidat este Gabriel Petrea de la Dialog Social, de doar 32 de ani. Pe lista apar si opt femei.

Procedura a fost simpla. Ministrii propusi s-au prezentat, au spus cateva cuvinte despre cariera lor, apoi au raspuns intrebarilor. A urmat si votul pentru aviz - pozitiv sau negativ. Avizul este doar consultativ, insa Dragnea a avertizat ca o prestatie proasta va duce la retragerea de pe lista.

De la ora 15:00, in Parlament, am asistat la un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, unde a fost dezbatul programul de guvernare si a fost acordat un vot de investitura.

Votul a fost secret, cu bile.

Alianta PSD - ALDE nu a avut mari emotii, pentru ca are o majoritate confortabila, sustinuta si de UDMR. Dupa votul de investitura, cabinetul Grindeanu ar putea depune juramantul in aceasta seara la Palatul Cotroceni.

Cronologia evenimentelor, miercuri, 4 ianuarie 2016:

ora 17.47 Cabinetul Grindeanu a primit votul de investitura in Parlamentul Romaniei - cu 295 de voturi PENTRU si 133 IMPOTRIVA.

ora 17:00 Votul pentru investirea Guvernului condus de Sorin Grindeanu a inceput, miercuri, in plenul Parlamentului. Votul este secret cu bile. Pentru a fi investit Guvernul are nevoie de majoritatea voturilor senatorilor si deputatilor. Primii care voteaza sunt senatorii, urmati de deputati.

ora 16.30 Presedintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat, in plenul reunit, ca lista de ministri a noului Cabinet este dovada faptului ca acesta este "feuda personala" a lui Liviu Dragnea si ofera Romaniei o viziune "de tip feudal".

Turcan a avertizat si ca nota de plata a masurilor promise de PSD - scaderi de taxe, reduceri de impozite, concomitent cu cresteri de salarii si pensii - va veni si vor plati romanii. "Nu ati reinventat economia, nu ati reinventat capitalismul, si nici macar populismul nu l-ati reinventat. Dar, da, este adevarat, puteti sa-l duceti la cote nebanuite", le-a spus ea social-democratilor.

"Componenta acestui guvern, sustinut de PSD, ALDE si UDMR, este o palma data poporului roman (...) Nu ma refer doar la faptul ca la multe propuneri din campanie, PSD deja a renuntat. insa lista guvernului ne arata un PSD incapabil de modernizare, feuda personala a unui sef abuziv, care incearca sa exercite puterea in toata Romania fix dupa cum a exercitat-o la Teleorman (...) Daca mai existau persoane care se indoiau de capacitatea PSD de a trage Romania inapoi, astazi primesc dovada suprema a viziunii de tip feudal pe care Liviu Dragnea si acest partid o ofera Romaniei", a declarat Raluca Turcan de la tribuna Parlamentului.

Presedintele interimar al PNL a mai spus ca "membrii guvernului nu valoreaza doua parale" si ca sunt "interpusii" lui Dragnea, carora liderul PSD le trimite "in plic de la partid ce decizii au de luat in ziua respectiva".

"Nimeni nu a votat ca deciziile guvernarii sa fie luate doar dupa ce se trece pe la partid pentru a se lua aprobare de la Dragnea. Nimeni nu a votat ca PSD, ALDE si UDMR sa faca amnistia coruptilor. Un guvern trebuie sa fie al unei tari. Acest Guvern nu va fi un guvern al Romaniei, ci un guvern al domnului Dragnea. si niciodata guvernul personal al domnului Dragnea nu va putea fi transformat in guvernul european dorit de cetatenii romani, la 100 de ani de la Marea Unire", a adaugat Turcan.

Ea a anuntat ca PNL nu va vota Guvernul Grindeanu, caruia i-a prezis o viata scurta precum "imaginea cosmetizata a PSD din campania electorala".

Raluca Turcan a lansat apoi critici punctuale la adresa ministrilor noului Cabinet, pe care i-a acuzat ca nu indeplinesc standardele de competenta, autonomie si transparenta dorite de romani. Despre ministrul Educatiei a spus ca a fost ales pentru "a continua politicile de conservare a gastilor din sistem", in vreme ce pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, l-a numit "co-autor, in 2014, al celei mai sfidatoare incalcari a dreptului la vot".

ora 16.00 Liviu Dragnea, care este si presedinte al Camerei Deputatilor, tine un discurs.

“Vom vota si vom sustine acest Guvern dar va asigur ca vom urmari cu cea mai mare exigenta actul de guvernare pentru ca noi purtam raspunderea politica in fata cetatenilor. Va asigur ca actul de guvernare nu se va face la partid, deciziile si hotararile de Guvern se vor semna in Palatul Victoria, Guvernul este puterea executiva si este datoria prim-ministrului si a echipei sale de a lua decizii pentru conducerea acestei tari”, a precizat Dragnea.

Liderul PSD a dat asigurari ca premierul desemnat, Sorin Grindeanu, va avea toata libertatea de actiune si de a lua decizii. Mai multe detalii cititi aici.

ora 15.30 Premierul desemnat, Sorin Grindeanu, in Parlament: "Scopul tuturor actiunilor noastre este bunastarea celor care ne-au votat".

"Salut in mod deosebit echilibrul domnului presedinte Liviu Dragnea"

ora 15.00 Plenul reunit al celor doua Camere ale Parlamentului a inceput sedinta de investire a noului Guvern, premierul desemnat, Sorin Grindeanu, urmand sa solicite votul de incredere al Parlamentului pentru lista ministrilor si programul de guvernare.

Sedinta este prezidata de presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu Tariceanu. Pentru investirea noului Guvern este necesar votul majoritatii deputatilor si senatorilor.

La sedinta si-au anuntat prezenta 327 de parlamentari.

In sedinta plenului reunit premierul desemnat, Sorin Grindeanu, va prezenta programul de guvernare si lista Guvernului. Vor urma dezbateri, fiecare partid avand un reprezentant care va sustine o alocutiune.

Cabinetul propus de Sorin Grindeanu are cel mai mare numar de ministri, nu mai putin de 26, dupa cel propus de Adrian Nastase in 2000, care avea 30 de ministri cu portofoliu sau delegati.

ora 14.30 Ministrul propus pentru Justitie, Florin Iordache, face precizari in fata jurnalistilor:

"Am spus ca o lege a amnistiei si gratierii nu a fost sustinuta de noi in campania electorala, dar o astfel de lege discutata in Parlament, din punctul meu de vedere este de bun augur. Adica, nu ne putem ascunde ca daca venim cu astfel de lege locul in care se poate discuta si se poate amenda o astfel de lege este Parlamentul. Va multumesc mult, la revedere."

ora 14.05 Viorel Stefan, propus pentru functia de ministru al Finantelor Publice, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

"Mandatul meu, in cazul in care voi fi desemnat ministru, nu este unul de invidiat. (...) Exercitarea acestui mandat, pe un program de guvernare cu obiective ambitioase, pentru mine reprezinta o reala provocare", a declarat Viorel Stefan, in cadrul audierilor, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, actuala guvernare isi propune ca, in urmatorii patru ani, Romania sa inregistreze o crestere economica de 5,5%, in medie, PIB-ul sa depaseasca 1.000 de miliarde de lei in 2020, respectiv un plus de 57 de miliarde de euro la PIB fata de 2016.

ora 13.50 Lia Olguta Vasilescu, propusa pentru functia de ministru al Muncii si Justitiei Sociale, a primit aviz favorabil.

ora 13.40 Gratiela Leocadia Gavrilescu, propusa pentru functia de ministru pentru Relatia cu Parlamentul, a primit aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare juridice si de constitutionalitate.

Decizia a fost luata cu 26 voturi "pentru" si 10 "impotriva".

ora 13.20 Ministrul propus pentru portofoliul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor.

Acesta a fost validat cu 23 de voturi pentru si 11 impotriva.

Petre Daea a raspuns foarte succint tuturor intrebarilor puse de senatori si deputati legate de debirocratizare, cadastru sau intabulare, situatia industriei alimentare, camere agricole, fonduri europene.

"Vom reusi pana in 2020 sa facem cadastru si intabularea. Este o data realista pe un program de guvernare bine structurat. Despre debirocratizare, este firesc pentru ca este atat de necesara incat as pierde timp sa mai vorbesc despre ea. (...) In ceea ce priveste industria alimentara ne-am propus sa facem un departament al industriei alimentare si al comertului. Nimeni la aceasta data in Ministerul Agriculturii nu se ocupa de acest sector. Este anacronic, nepotrivit si inacceptabil, motiv pentru care vom face ceea ce trebuie", a spus Daea, conform Agerpres.

ora 13.10 Florian Bodog, propus pentru functia de ministru al Sanatatii, a primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite pentru sanatate si familie din Parlament.

Decizia a fost luata cu 29 de voturi "pentru", opt "impotriva" si doua abtineri.

ora 12.45 Sevil Shhaideh, propusa in functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a primit aviz pozitiv din partea Comisiilor parlamentare reunite.

La finalul sedintei, Shhaideh a spus ca "urgentele" ministerului sunt "asigurarea surselor de finantare pentru autoritatile locale, infrastructura locala - programul national de dezvoltare locala si fondurile europene".

"In programul de guvernare avem foarte clar stipulat ca acele autoritati locale care nu reusesc sa aiba la nivelul 750 de lei per locuitor venituri pentru sectiunea de functionare si dezvoltare, statul echilibreaza bugetele acestor autoritati locale", a explicat ministrul propus.

Ea a vorbit si despre masurile de clarificare a raspunderii administrative. "Trebuie clarificata raspunderea administrativa la nivelul competentelor aparatului de specialitate care lucreaza si partea de ales local sau partea de demnitar", a detaliat Shhaideh.

Concret, a adaugat ministrul propus, problema care se pune este a "competentelor".

"Atat timp cat exista aparat de specialitate, (...) primarul este singurul care astazi raspunde in fata legii daca ceva este in neregula (...) si in acest sens se impune clasificarea competentelor", a adaugat Sevil Shhaideh.

Intrebata daca estimeaza ca se vor face presiuni de catre primari asupra "aparatului tehnic" al administratiei locale, ministrul propus a spus: "Nu".

"Atat timp cat competentele vor fi foarte clare, nu vor exista aceste presiuni", a adaugat ea.

ora 12.30 Profesorul universitar Serban Constantin Valeca, propus pentru functia de ministru al Cercetarii si Inovarii, a primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite pentru invatamant, stiinta, tineret si sport din Parlament.

Decizia a fost luata cu 21 de voturi "pentru" si 13 "impotriva".

"Decizia noastra a fost sa se infiinteze Ministerul Cercetarii si Inovarii de sine statator pentru a da importanta domeniului, vizibilitate si nu numai. in primul rand pentru a concentra cercetarea romaneasca si pe partea de aplicatii, de inovare", a afirmat Valeca, la audieri.

El a spus ca, anual, se va incerca marirea bugetului alocat Cercetarii.

"Ca prima masura vom incerca anual sa marim bugetul Cercetarii cu aproximativ 30%, acest lucru reflectandu-se atat in maririle de salarii, cat si in programele de investitii si programele de cercetare. Dorim sa crestem programul de eliminare a impozitelor pentru toate tipurile de programe de cercetare si pentru lucratorii in cercetare efectiv pe proiecte, adica si pentru cadrele medii care lucreaza in laboratoare si care participa efectiv la experimente si la lucrarile de laborator in centrele de cercetari din Romania", a explicat el.

Potrivit acestuia, Ministerul Cercetarii si Inovarii va sustine in continuare proiectele Danubius si ELI-NP. El a afirmat ca vor fi finantate programele de aplicare a inventiilor in parteneriat public-privat astfel incat inventatorii romani sa poata sa isi vanda aplicatia, iar mediul economic sa beneficieze de rezultatele acestora.

ora 12.15 Adriana Petcu, propusa pentru functia de ministru al Apelor si Padurilor, a primit aviz favorabil din partea comisiilor reunite pentru Mediu din Parlament, cu 17 voturi pentru si 7 impotriva.

"Pana acum atributul concesionarii a fost al Ministerului Mediului, Administratia Nationala Apele Romane putand face doar inchiriere. Vreau sa dezvolt o metodologie pentru concesionare, sa deblocam aceasta situatie in cel mai scurt timp. in calitatea mea de salariat al Apelor Romane am facut interventii catre fostele ministere ale Mediului sa dezvoltam metodologia de concesionare, dar a ramas fara rezultat pana la data acesta", a spus, la audieri, Adriana Petcu referitor la Legea apelor.

Adriana Petcu detine functia de director in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, judetul Buzau, din martie 2010.

Potrivit declaratiei de interese publicate in 2016, pe site-ul www.rowater.ro, Adriana Petcu este actionar la Peco Buzau, precum si membru in Consiliul de Conducere al Administratiei Nationale "Apele Romane" si membru in Adunarea Generala a Actionarilor a SC Exploatare Sistem Zonal Prahova

ora 11.45 Ionut Vulpescu, ministrul propus pentru portofoliul Culturii, a primit aviz favorabil.

ora 11.40 Marius Dunca, ministrul propus pentru tineret si Sport a primit aviz pozitiv cu 22 voturi pentru.

"Imi propun sa ofer respect sportului romanesc si recunostinta si onoare sportivilor. Pentru aceasta trebuie sa implicam toate ministerele si de aceea vom institui Consiliul National al Miscarii Sportive din Romania. Acest consiliu va avea obligatia sa elaboreze si sa armonizeze legislatia in vigoare dupa niste norme si reguli clar stabilite. Este nevoie, de asemenea, de reluarea legaturilor intre sportul de masa si sportul de performanta. Suntem responsabili pentru viitor si trebuie sa luam in calcul ca sportivii isi sacrifica intreaga tinerete pentru a ne face mandri pe noi romanii. Ei sunt singurii care ne scot in strada si de aceea este de datoria noastra de a reda sportului romanesc gloria de altadata", a declarat Dunca in cadrul audierilor.

Dunca a afirmat ca in mandatul sau va pune accent pe promovarea educatiei sportive in scoli, implicarea administratiei locale in sport, reorganizarea competitiilor sportive interscolare, dotarea fiecarei scoli cu o sala de sport, organizarea unui eveniment intitulat "Romania in miscare", precum si desemnarea a 10-15 federatiei de interes national, care sa beneficieze de finantare suplimentara.

"In ceea ce priveste infrastructura sportiva, ne propunem la nivel national constructia a cel putin doua sali polivalente cu 10-15.000 de locuri, la standarde internationale, doua baze nautice, alte doua baze pentru canotaj, doua hipodromuri si un velodrom", a adaugat Dunca.

ora 11.30 Razvan Cuc, ministrul propus pentru functia de ministru al Transporturilor, a primit aviz favorasbil.

Intrebat de reporteri cati kilometri de autostrada promite, in conditiile in care anul trecut nu s-a inaugurat niciun kilometru, el a raspuns:

"Nu promit niciun kilometru de autostrada".

ora 11.35 Daniel Constantin, ministrul propus al Mediului, a primit aviz pozitiv cu 17 voturi „pentru” si 7 voturi „impotriva”.

El a declarat ca “problema cea mai mare a Romaniei” o reprezinta deseurile, tara noastra riscand inca o procedura de infringement. Ministrul propus a sustinut ca cele mai mari probleme din sector le reprezinta procedurile de infringement.

“Trei proceduri de infringement declansate pentru deseuri, una pentru industrii mari, trei pentru diversitate, si inca una pentru calitatea aerului. Acestea sunt cele opt proceduri care sunt in desfasurare la Comisia Europeana si riscam sa deschida alte proceduri in luna februarie”, a precizat ministrul propus la Mediu.

Daniel Constantin a sustinut ca “problema cea mai mare a Romaniei sunt deseurile”.

“Romania risca si aici alt infringement, nu exista un plan national de gestionare a deseurilor”, a completat el, potrivit News.ro.

Ministrul propus al Mediului a mai spus ca ar trebui introdusa in programa scolara colectarea selectiva a deseurilor, pentru ca elevii sa fie informati.

In timpul audierii, Daniel Constantin citea din programul de guvernare, moment in care deputatul PNL Costel Alexe i-a atras atentia ca “senatorii si deputatii au citit programul de guvernare al coalitiei PSD-ALDE”.

“Atunci ma opresc”, a replicat ministrul propus.

De asemenea, deputatul PNL Corneliu Bichinet i-a reprosat faptul ca pe vremea cand a condus Ministerul Agriculturii “a fost perioada invaziei lacustelor, ciuma lui Caragea”.

Vicepresedintele Comisiei de Mediu Doina Pana a intervenit, afirmand: “Nu suntem la declaratii politice, suntem la audierea unui ministru”.

ora 11.30 Augustin Jianu, ministrul propus al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a primit miercuri aviz favorabil din partea Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputatilor, si, respectiv, Comisiei economice pentru industrii si servicii din Senat, cu 16 voturi pentru si 4 impotriva.

ora 11.00 Ministrul propus al Apararii Nationale, Gabriel Beniamin Les, a fost avizat pozitiv de comisiile pentru aparare, el afirmand la finalul sedintei ca va continua programele de inzestrare a armatei, precum cele privind achizitionarea de noi aeronave multirol F16, precum si a noilor corvete.

ora 10.40 Ministrul propus al Turismului, Mircea Titus Dobre, a fost avizat favorabil de comisii.

El a declarat ca Autoritatea Nationala pentru Turism (ANT) va fi desfiintata, urmand ca ministerul sa preia toti angajatii. Tot el a anuntat ca va promova turismul religios.

ora 10.30 Carmen Daniela Dan, propusa pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, a primit aviz favorabil.

ora 10.15 Sedinta Comisiilor reunite de aparare din Parlament, in care este audiata Carmen Daniela Dan, propusa pentru functia de ministru al Afacerilor Interne, se desfasoara cu usile inchise.

Decizia a fost luata de catre membrii comisiilor reunite pe motiv ca in cadrul audierii vor fi luate in discutie subiecte ce tin de siguranta nationala.

Jurnalistii au fost lasati doar cateva minute in sala in care aceasta este audiata. Mai multe detalii gasiti aici.

ora 10.10 Andreea Pastarnac, ministrul propus pentru Romanii de Pretutindeni, a primit aviz favorabil, cu 26 de voturi „pentru si 13 voturi “impotriva".

Ea a afirmat in cadrul audierii ca, in urma eforturilor diplomatice pe care le-a intreprins in urma cu un an, Israel a fost unul dintre primele state care au ajutat medical pentru tratarea ranitilor de la Colectiv.

"As vrea doar sa amintesc ca, in urma eforturilor diplomatice pe care le-am facut in urma cu un an de zile, statul Israel a fost unul din primele state care au ajutat medical pentru tratarea ranitilor de la Colectiv. Cei trei tineri raniti care au ajuns in Israel s-au bucurat de tot sprijinul misiunii diplomatice si al meu personal. Acest lucru a fost mentionat de doctorii romani si israelieni care lucreaza in acest spital intr-o scrisoare publica adresata opiniei publice din Romania. De asemenea, a fost mentionat de ministrul Sanatatii in momentul in care a participat la Ziua Nationala a Romaniei", a afirmat Pastarnac, conform News.ro.

In noiembrie 2015, cand detinea functia de ambasador in Israel, Andreea Pastarnac a fost acuzata de membri ai comunitatii romanesti din Israel ca nu s-a implicat in sprijinirea insotitorilor victimelor din Colectiv transferate la Tel Aviv.

ora 09.45 Teodor-Viorel Melescanu, propus pentru functia de ministru al Afacerilor Externe, a primit aviz favorabil din partea Comisiilor reunite de politica externa si pentru romanii de pretutindeni, intrunind 29 de voturi "pentru" si 11 "impotriva".

El a anuntat ca principalele prioritati ale mandatului sau vor fi pregatirea Romaniei pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene in 2019, precum si revigorarea diplomatiei bilaterale.

Teodor Melescanu, propus ministru de Externe, a spus ca la alegerile prezidentiale din 2014 din Diaspora a facut tot ceea ce i-a stat in putinta ca numarul de romani care au participat la vot sa creasca.

ora 10.00 Viitorul ministru al Energiei, Toma Petcu, a declarat in cadrul audierilor in comisiile parlamentare ca Strategia energetica va fi revizuita, la fiecare capitol, proiectul avand nevoie de aviz de mediu, iar ulterior va fi supusa aprobarii in Guvern si in Parlament.

Petcu a primit aviz pozitiv miercuri de la comisiile parlamentare, cu 40 de voturi pentru, 17 impotriva si o abtinere.

ora 09.40 Ana Birchall, propusa pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, a primit aviz pozitiv din partea Comisiilor parlamentare de specialitate reunite.

Ea a primit 18 voturi "pentru" si 7 "impotriva".

In timpul dedicat intrebarilor adresate ministrului propus de catre membrii comisiei, deputatul PMP Eugen Tomac a parasit sala.

La audieri, Ana Birchall a declarat ca o prioritate a mandatului sau este pregatirea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va detine in 2019. Ea a spus ca va propune ca respectivul proces sa fie coordonat, cel mai probabil, de la Bruxelles.

Birchall a mai afirmat ca Romania este gradina Maicii Domnului.

ora 09.40 Florin Jianu, propus la conducerea Ministerului IMM-urilor si antreprenorilor, a declarat, in timpul audierilor in comisiile parlamentare ca vrea sa creeze un departament, la nivelul ministerului, care sa vina trimestrial cu o propunere de debirocratizare, si considera ca toate primariile din tara ar trebui sa vina cu programe de atragere a investitorilor.

Jianu a primit aviz pozitiv de la comisiile parlamentare, cu 42 de voturi pentru si 8 impotriva.

UPDATE 9:00 Mihaela Virginia Toader, propusa pentru functia de ministru delegat pentru Fonduri Europene, a primit miercuri aviz favorabil din partea comisiilor reunite pentru afaceri europene din Parlament, cu 18 voturi pentru si 8 impotriva.

Aceasta a afirmat, in cadrul audierii, ca absorbtia fondurilor europene pe cadrul financiar 2007-2013 ar putea ajunge la 85%, in acest moment fiind in jurul a 82%, iar pe noua perioada de programare se are in vedere o absorbtie de 100% in 2023.

"Absorbtia fondurilor europene, implementarea acestora, este un obiectiv national. Ne-am stabilit in programul de guvernare sa ajungem la un grad de absorbtie de 72,5% la sfarsitul anului 2020 si 100% la sfarsitul exercitiului financiar in 2023. Actualul exercitiu financiar ne arata ca se poate. In acest moment suntem undeva la aproximativ 82%, mai avem declaratia finala de trimis pana in martie 2017, deci speram sa ajungem la 85%", a sus Toader.

Potrivit acesteia, sunt unele masuri care trebuie luate in prima jumatate a anului, precum lansarea apelurilor de proiecte, gradual, pe masura ce acestea sunt pregatite.

"Avem cateva masuri care trebuie luate urgent. Urgent inseamna prima jumatate a anului 2017. Aici ma refer la lansarea apelurilor de proiecte gradual acolo unde ele sunt pregatite. Avem programe operationale care au mers mai rapid, avem programe operationale care inca mai au nevoie de cateva acorduri fine. Mai sunt cateva detalii de stabilit la nivelul conditionalitatilor ex-ante si, prin urmare, sunt anumite operatiuni care inca nu pot fi declansate", a mai aratat ministrul propus pentru Fonduri Europene.

UPDATE 8:40 Alexandru Petrescu, propus pentru functia de ministru al Economiei, a primit, miercuri, aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii comisiilor parlamentare de specialitate au admis propunerea cu 40 de voturi pentru, 17 impotriva si o abtinere.

Alexandru Petrescu a fost audiat in Comisiile reunite pentru politica economica, reforma si privatizare si, respectiv, pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor, Comisia economica, industrii si servicii, Comisia pentru dezvoltare si strategie economica, Comisia pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare, din Senat.

Alexandru Petrescu a mai declarat ca ar dori sa restructureze complexurile energetice Oltenia si Hunedoara, companii care nu se afla in subordinea Ministerului Economiei, ci la Ministerul Energiei, transmite News.ro.

Alexandru Petrescu a apreciat cu acest prilej ca "este prioritar ca Romania sa treaca de la modelul de dezvoltare economica bazat pe industrii intensive si forta de munca uneori slab calificata, la industrii inovative, energie, industrii creative, IT".

Acesta a precizat ca printre prioritatile mandatului sau se vor afla administrarea superioara a resurselor naturale ale tarii, cu accent pe apele minerale, zona industriei de aparare, domeniul resurselor energetice, instituirea de fonduri de investitii, zona protectiei consumatorilor, pe care vrea sa le aduca "in cotidianul zilnic" al cetatenilor. De asemenea, ministrul desemnat al Economiei a pus accent, in prioritatile prezentate, pe managementul performant al companiilor la care statul este actionar.

Alexandru Petrescu, propus la Economie, este primul ajuns in fata senatorilor si deputatilor, pentru a raspunde intrebarilor.