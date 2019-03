Guvernul neozeelandez vrea sa inaspreasca legislatia cu privire la arme dupa atacurile teroriste

”Intenţionez să prezint mai multe detalii despre aceste decizii presei şi populaţiei înaintea viitoarei reuniuni a Guvernului, lunea viitoare”, a declarat premierul neozeelandez într-o conferinţă de presă, conform news.ro.

Acest lucru înseamnă, în definitiv, că, la zece zile după acest teribil act terorist, vom anunţa reforme care, cred eu, vor consolida securitatea comunităţii noastre”, a adăugat ea.

New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern says her cabinet has agreed "in principle" on proposals to change the country's gun laws, in response to the terror attack in Christchurch on Friday: https://t.co/97DrXSPwyQ pic.twitter.com/NCrdC5MZ8k