Hackerii au atacat canalul de radio al Statului Islamic. Amenintarea transmisa liderului ISIS: "Mosul va fi eliberat"

Un hacker anonim a facut de ras gruparea terorista Stat Islamic, dupa ce a reusit sa le intre pe frecventa si sa trimita un mesaj clar lideruluin gruparii, Abu Bakr al-Baghdadi, caruia i-au tranmis ca "Mosul va fi eliberat".

Conform Daily Mail, care citeasca Iraqi News, mesajul hackerului a fost auzit vineri dupa-amiaza pe postul de radio al celor din ISIS.

"Acesta este primul atac de acest gen din vestul Mosulului, zone considerate centrul puterii pentru ISIS. Membrii gruparii au fost lasati confuzi de mesajul auzit pe radio" a scris presa locala, conform Daily Mail.

ISIS foloseste un sistem de comunicare wireless pentru a pregati si da ordinele atacurilor pentru jihadistii din Siria si Irak.

Atacul vine dupa ce fortele speciale irakiene au patruns in Universitatea din Mosul, un punct cheie pentru alungarea ISIS din oras. O parte din zona a fost securizata de trupele irakiene.

Mosul ramane cel mai mare oras aflat sub dominatia ISIS din Irak, iar daca vor pierde batalia, le mai ramane de aparat doar Raqqa, in Siria, considerata "capitala autoproclamata" a Statului Islamic.

