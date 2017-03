Haos in Coreea de Sud: Presedinta tarii, implicata intr-un scandal de coruptie a fost demisa. Cei din taberele pro si contra s-au luat la bataie pe strazi - VIDEO

Imediat ce decizia Curtii Constitutionale a fost citita in direct la televiziunea nationala, multimea de oameni adunata in centrul Seulului pur si simplu a sarit in sus de bucurie. In cateva minute insa, pe strazi si-au facut aparitia cei care o sustin pe fosta presedinta, iar intre cele doua tabere adverse s-a iscat o adevarata lupta.

Stiind probabil ca aceasta dimineata nu va fi de loc una linistita, autoritatile au sporit masurile de securitate si au mobilizat in centrul orasului si in jurul Curtii Constitutionale cinci mii de politisti. Totusi, scutierii cu greu au facut fata multimii.

In urma altercatiilor dintre cele doua tabere, doi oameni si-au pierdut viata. Pentru destituirea din functie a presedintelui au votat toti cei opt judecatori ai Curtii Constitutionale.

”Mai mult de 80% dintre cetăţenii ţării erau pentru destituire. Nu în zadar am organizat protestele de amploare împotriva ei. Acum, când nu mai este preşedinte, sperăm că ţara noastră va prospera.”

Park Geun Hey a intrat astfel in istorie ca prima femeie presedinte al Coreii de Sud, dar si ca primul lider al acestei tari care a fost demis din functie. Acum, cand nu mai are imunitate, ea poate fi trasa la raspundere, fiind suspectata de acte de coruptie. Alegeri pentru inlocuirea ei vor avea loc in urmatoarele 60 de zile. In acest timp tara va fi condusa de prim-ministru.