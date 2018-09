Haos in Japonia, cauzat de taifunul Jebi: 11 oameni au murit, iar peste 300 au fost raniti. Vantul a atins 220 de km/h

Taifunul Jebi, care s-a dezlantuit ieri dimineata asupra vestului Japoniei cu o forta nimicitoare a lasat in urma sa pagube mari. In zonele de coasta a adus valuri uriase si rafale puternice de vant, care au atins pe alocuri peste 200 de kilometri pe ora. Urgia n-a crutat orasele. In bataia ei s-a aflat Osaka, al treilea oras ca marime din tara. Imaginile filmate de localnici sunt terifiante. Vantul a smuls acoperisurile cladirilor pe care le-a aruncat pe strazi.

Tot in Osaka, un carusel din apropierea aeroportului a fost pus in functiune de vantul puternic.

O multime de masini au fost miscate din loc sau chiar rasturnate.

Iar alte zeci de autoturisme au fost distruse intr-un incendiu izbucnit tot din cauza taifunului nimicitor.

Un petrolier a fost impins de vant, in stalpii unui pod. Iar asa arata aeroportul international Kansai, transformat, in cateva ore, intr-un lac imens. Suvoaie de apa au acoperit pistele si au ajuns in interiorul cladirii. Sute de zboruri, curse de tren si feriboturi au fost anulate.

Agentia de meteorologie din tara a confirmat ca Jebi este cea mai violenta furtuna care a lovit tara din 1993 incoace. Oficialii au avertizat ca exista un pericol mare de alunecari de teren, furtuni cu descarcari electrice si tornade in zonele afectate.

Japonezii sunt obisnuiti cu furtunile violente, iar aceasta vara a fost una plina de fenomene extreme. In iulie, inundatiile si alunecarile de teren, cele mai grave din ultimele decenii, au lasat in urma peste 200 de morti. La scurt timp, a urmat un val de canicula soldat si el cu victime.