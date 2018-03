Haos in parlamentul din Kosovo. Opozitia a folosit gaze lacrimogene, pentru a impiedica majoritatea sa ratifice un acord de demarcare a granitei din 2015 cu Muntenegru - VIDEO

In timpul sedintei nul dintre deputatii de opozitie a declansat un dispozitiv care a eliminat un nor gros de gaze lecrimogene in toata sala. A inceput haosul. Deputatii s-au grabit sa paraseasca cat mai rapid sala pentru a nu a avea din suferit.

Totusi, doua deputate s-au intoxicat si au fost transportate la spital. Partidul de opozitie din Kosovo este impotriva acordului semnat cu Muntenegru in 2015 care prevede o normalizare a relatiilor dintre cele doua tari.

Ei sustin ca aproximativ 8.000 de hectare din teritoriul statului Kosovo vor trebui cedate. Rezolvarea disputei privind granita cu Muntenegru reprezinta o cerinta fundamentala pentru obtinerea dreptului de calatorii fara viza in statele membre ale Uniunii Europene.

Incercarile anterioare de ratificare a acordului au generat proteste similare in cadrul parlamentului si altercatii intre autoritati si manifestantii care protestau in strada.