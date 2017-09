Haos in Parlamentul din Uganda. Deputatii si-au impartit pumni si s-au lovit cu scaune, intr-o sedinta in care era dezbatut un proiect de modificare a Constitutiei - VIDEO

Timp de doua zilei, parlamentarii nu s-au putut intelege asupra unei legi favorabile presedintelui, asa ca dezbaterile s-au incheiat cu batai. Alesii, printre care si multe femei, s-au impins si s-au lovit cu pumnii. Iar unii au aruncat cu scaune ori microfoane in colegii sai.

Ca sa readuca linistea in sala, agentii de securitate i-au scos, pe sus, din cladire, pe parlamentarii opozitiei. Legislativul dezbatea un proiect care ar urma sa modifice Constitutia, pentru a fi eliminata limita de varsta de 75 de ani, impusa presedintelui. In actualele conditii, Yoveri Musevini, care conduce Uganda din 1986, n-ar mai putea candida pentru un nou mandat, in 2021, cand va implini 77 de ani.