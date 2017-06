Haos la Torino, unde mii de suporteri urmareau finala Ligii Campionilor. Cineva a anuntat ca in zona este o bomba, iar apoi a fost aruncata o petarda: o mie de oameni au fost raniti - VIDEO

Cateva mii de oameni se aflau in piata San Carlo din centrul orasului Torino, unde urmareau finala Ligii Campionilor dintre echipa locala Juventus si Real Madrid. In timpul celei de-a doua reprize, multimea a intrat dintr-odata in panica. Cineva a strigat ca acolo se afla o bomba, iar apoi ar fi aruncat o petarda.

”Toată lumea striga. Oamenii au început să se împingă unul pe celălalt, se călcau în picioare. Au căzut unii peste alţii ca un val. Am auzit un sunet ca de la focuri de artificii şi apoi am început să fugim.”

Oamenii s-au speriat de zgomot si s-au calcat in picioare in timp ce fugeau pentru a se pune la adapost. In urma lor, in piata au ramas pantofi, genti si sacose lasate. Politia a retinut doua persoane care au incercat sa fure din rucsacurile lasate de oameni pe strazi.

Medicii au fost chemati la fata locului pentru a le acorda ajutor ranitilor. Initial s-a anuntat ca in jur de 200 de oameni au avut de suferit, ulterior numarul lor a crescut peste o mie, printre ei si copii. A fost deschisa o ancheta pentru a se stabili exact ce s-a intamplat si cine este vinovat.