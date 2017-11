Haos mare intr-un magazin din Moscova, dupa ce a fost pus in vanzare noul iPhone 10. Dupa ce au asteptat 2 zile, sute de oameni au dat buzna in magazin pentru a cumpara smatphone-ul - VIDEO

De parca ar fi fost o sarbatoare, cumparatorii au fost intampinati cu aplauze. Pentru a evita imbulzeala, oamenii erau lasati pe rand sa intre in magazin, care s-a deschis la ora opt dimineata.

”- De ce ati asteptat toata noaptea pentru iPhone X? De ce este atat de important?

- Pentru ca este cel mai bun telefon.”

Multi dintre cumparatori au stat la coada in fata magazinului inca de miercuri seara. Insa asta nu a mai contat cand si-au vazut noul iPhone in buzunar, care in Rusia costa de la 80 de mii de ruble rusesti, adica 1100 de euro.

”- De cand stati la rand?

- De ieri de la amiaza. Vreau sa fac un cadou unei persoane dragi.”

Presa rusa scrie ca ieri, un barbat a avut nevoie de ajutorul medicilor, dupa ce i s-a facut rau in timp ce astepta la coada. Noul iPhone 10 a fost pus in vanzare astazi in 50 de tari. Si in alte state, agitatia pentru acest smartphone a fost mare.