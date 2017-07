Haos si batai in centrul Kievului. Pentru a doua zi la rand, in fata Radei ucrainene s-au adunat sute de oameni - VIDEO

Inca de la primele ore ale diminetii, sute de oameni au venit in fata Radei, cu drapele si pancarte. Manifestantii spun ca bataile au inceput dupa ce un politist a scos cu forta un sofer aflat in propriul vehicul in fata cladirii legilsativului. De partea cealalta , politia sustine ca manifestantii ar fi aruncat in ei cu pietre.

Protestatarii au aruncat cu sticle incendiare, iar oamenii legii au raspuns cu gaze lacrimogene. Haosul a durat ore bune, cu batai si strigate. Ucrainenii cer ca unii deputati, suspectati de coruptie si trafic de influenta sa fie lipsiti de imunitate. Azi, unul dintre acestia a fost vazut de multime mergand pe strada si a primit cu oua in fata.

Totodata, ucrainenii sunt nemultumiti de reforma spitaliceasca si a pensiilor. Altercatiile au loc in timp ce azi a inceput summit-ul UE-Ucraina, care va dura 2 zile. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si cel al Comisiei Europene Jean Claude Juncker, care au discutat cu Petro Porosenko despre relatia dintre tara sa si blocul european. Totodata, liderul de la Kiev le-a multumit oficialilor pentru spijinul acordat in cadrul conflictului ruso-ucrainean.