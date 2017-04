Haos si panica intr-o gara din SUA. Oamenii s-au calcat in picioare pentru a se adaposti. Ce s-a intamplat - VIDEO

Crezand ca cineva a deschis focul in statia de trenuri, pasagerii au inceput sa fuga in toate partile. In panica creata, oamenii s-au calcat in picioare. Unii si-au lasat bagajele si au rupt-o la sanatoasa pentru a se salva. 16 oameni au fost raniti in busculada creata.

Ulterior, oamenii legii au venit cu explicatii. Totul a inceput de la un pasager, care a devenit violent din cauza unui tren care a ajuns cu trei ore intarziere in statie. Pentru a-l linisti, politistii au folosit un pistol cu electrosocuri, insa ceilalti pasageri au crezut ca se trag focuri de arma. Individul care s-a comportat agresiv a fost retinut.