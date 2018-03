Haos si pe soselele din Romania. Zece judete si Bucurestiul sunt sub cod portocaliu de ninsoare si viscol - VIDEO

Traficul rutier a fost blocat astazi pe un sens al soselei DN1 din cauza unui accident in lant in care a fost implicata si o masina SMURD. Un autocamion cu remorca a derapat, iar ambulanta a oprit sa vada daca sunt raniti, moment in care alte 4 autovehicule care veneau in urma ei au lovit-o din spate.

La 500 de metri distanta, tot pe DN1 a mai avut loc un accident. Un autocar a derapat si a rupt un stalp de electricitate care a cazut peste vehicul. In timp ce verifica pagubele, soferul s-a electorcutat si a ajuns la spital.

Vremea rea face ravagii si in Ialomita. Doi oameni au fost raniti dupa ce automobilele in care se aflau s-au lovit pe soseaua acoperita de zapada. In Dambovita, mai multe tiruri au derapat, iar doua microbuze in care se aflau pasageri s-au rasturnat in sant. Si in judetul Buzau a nins viscolit, iar vantul a adus zapada din camp, pe sosele. In aceste conditii, politia a inchis mai multe drumuri nationale.

Se circula greu si pe serpentinele de pe Dealul Negru, intre Pitesti si Ramnicul Valcea, unde coloanele de masini se intind pe cativa kilometri. Si in capitala Romaniei, zapada le-a adus necaz oamenilor.

De dimineata, Bucurestiul a fost paralizat din cauza ninsorilor, iar pietoniii au asteptat in statii minute in sir transportul public. O linie de tramvai a ramas blocata. Pe centura Bucuresti puteau fi vazute coloane de masini care stateau pe loc.

Utilajele de deszapezire au inceput sa curete drumurile inca de la miezul noptii, insa nu au facut fata ninsorilor abudente. Acum, in Romania, este cod galben de vreme rece si ninsori abundente.