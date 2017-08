Haos total intr-un oras din statul american Virginia la un miting al nationalistilor. O masina a intrat intentionat in multime: o femeie a murit, iar aproximativ 20 de oameni au fost raniti - VIDEO

Masina a intrat intentionat in multimea de manifestanti antirasisti pe o strada ingusta. Imaginile filmate de amatori arata cum automobilul se indreapta cu viteza spre multime si loveste din spate o decapotabila. Zeci de protestatari, care mergeau pe langa masina, au fost raniti.

Apoi, vehiculul sport a dat inapoi si a ranit alti oameni. Ulterior, politia a anuntat ca o persoana a murit in acest incident. Soferul, un tanar de 20 de ani, a fost prins imediat. Mama lui s-a aratat socata de tot ce s-a intamplat.

”- Are un prieten de culoare.- Sunteţi surprinsă?- Da, nu înţeleg de ce a făcut asta.”

Acesta a fost punctul culminant al unei demonstratii care a provocat haos in orasul Charlottesville. Agitatia a inceput cu un mars al nationalistilor. Constienti ca lucrurile pot scapa de sub control, autoritatile au decretat stare de urgenta in oras si au interzis manifestatia.

Totusi, manifestantii s-au adunat in numar mare cu drapele si in uniforme paramilitare. Intre timp, au venit si cei care fac parte din organizatii antirasiste. N-a durat mult pana cand au inceput ciocnirile intre cele doua grupuri.

In scurt timp, Donald Trump a iesit in fata jurnalistilor, a facut apel la calm si a cerut americanilor sa fie uniti.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE SUA ”Indiferent de culoare, crez, religie sau partid politic, toţi suntem mai întâi americani. Trebuie să ne iubim şi să ne respectam unii pe alţii, să ne preţuim istoria şi viitorul comun. E foarte important. Trebuie să ne respectăm unii pe ceilalţi.”

In total, manifestatia violenta a facut trei morti si peste 35 de raniti. Doi politisti si-au pierdut viata, dupa ce elicopterul in care se aflau si care supraveghea protestele, s-a prabusit din motive inca necunoscute.