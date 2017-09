Harry Dean Stanton, actor in Twin Peaks si Alien, a murit la 91 de ani

Stanton, care a jucat în peste 70 de filme şi în mai multe producţii de televiziune, a murit într-un spital din Los Angeles, a anunţat agentul său, John Kelly, scrie Reuters, potrivit News.ro.

Ultimul rol jucat de Stanton a fost în filmul ”Lucky”, de John Carroll Lynch, care urmează să fie lansat la finalul acestei luni.

Într-o carieră de peste 60 de ani, rolurile lui Stanton nu au fost întotdeauna principale, însă cu însemnătate şi au dat o notă specială filmelor.

”Este unul dintre acei actori care ştiu că faţa lor este povestea”, spunea dramaturgul şi actorul Sam Shepard în documentarul “Harry Dean Stanton: Partly Fiction” (2012).

Stanton a lucrat cu numeroşi regizori importanţi de la Hollywood, între care Francis Ford Coppola (“The Godfather Part Two” şi “One From the Heart”), Sam Peckinpah (“Pat Garrett and Billy the Kid”), Martin Scorsese (“The Last Temptation of Christ”), Ridley Scott (“Alien”) şi David Lynch (“Wild at Heart”, “The Straight Story” şi “Inland Empire”).

Două filme din 1984 i-au consolidat reputaţia la Hollywood: ”Repo Man”, de Alex Cox, şi ”Paris, Texas”, de Wim Wenders.

Producţia independentă “Repo Man” a devenit un film-cult, în timp ce pentru ”Paris, Texas”, scris de Shepard, Stanton ar fi meritat o nominalizare la Oscar, după cum criticii vremii susţineau.

Între filmele în care a jucat Harry Dean Stanton se numără “Pretty in Pink”, “The Missouri Breaks”, “Red Dawn”, “Escape From New York”, “The Green Mile” şi “Cool Hand Luke”.

Născut pe 14 iulie 1926, în West Irvine, Kentucky, Stanton a fost bucătar în Okinawa, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, şi a început să fie interesat de actorie în timp ce urma cursurile Universităţii Kentucky. A studiat actoria la Pasadena Playhouse din California.

În anii 1960, împreună cu Jack Nicholson, făcea parte din grupul de rebeli ai Hollywoodului, alături de Peter Fonda, Dennis Hopper şi mai multe staruri rock.

El şi-a creat şi o trupă, Harry Dean Stanton Band, cu care concerta în Los Angeles. Era solist şi cânta la chitară şi muzicuţă.