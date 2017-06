Holera a facut sute de victime in Haiti, iar localnicii cer autoritatilor masuri rapide. zeci de oameni au iesit pe strazi pentru a protesta - VIDEO

Cel putin un om moare in fiecare zi in Haiti, fiind rapus de holera. Pana acum, epidemia a facut sute de victime, iar localnicii cer autoritatilor masuri rapide. Disperati, zeci de oameni au iesit pe strazi pentru a protesta, chiar in timpul unei vizite a oficialilor de la Consiliul de securitate al ONU in Haiti.