"Hot si demisie!", s-a scandat la Kiev. Aproape cinci mii de oameni au marsaluit in centrul capitalei ucrainene, cerand demisia lui Petro Porosenko - VIDEO

”Demisie!”

Chemati in strada de fostul guvernator al Odesei, Mihail Saakasvili, care acum sase zile a fost expulzat din Ucraina, mii de oameni i-au cerut demisia presedintelui. Oamenii il numesc hot pe Petro Porosenko si il acuza ca nu face nimic pentru a scoate tara din criza.

Manifestantii au venit la protest cu drapelul Ucrainei si au marsaluit pe cele mai importante strazi, blocand circulatia. Daca nu a putut sa fie alaturi de manifestanti, Mihail Saakasvili a transmis un mesaj multimii prin telefon.

”Porosenko m-a alungat din tara, crezand ca a rezolvat problema. Oamenii ies in strada nu pentru Saakasvili, oamenii ies in strada pentru Ucraina. Poporul ucrainean nu poate fi oprit.”

Cladirea parlamentului, dar si a Administratiei Prezidentiale au fost inconjurate de politisti. Astazi, scutierii au fost mobilizati pentru a supraveghea ordinea publica.

Incidente nu s-au inregistrat, insa o persoana necunoscuta a anuntat politia ca la sase statii de metrou ar fi fost plasate bombe. Alerta s-a dovedit a fi falsa. Protestatarii spun ca totul a fost o incercare de a speria oamenii ca sa nu vina la miting.

”Toate statiile de metrou au fost inchise pentru a impiedica oamenii sa participe la protest.”

Proteste au avut loc si in alte orase din Ucraina precum Harkov sau Dnepropetrovsk.

Pe pagina sa de Facebook, Mihail Saakasvili le-a multumit celor care au iesit astazi la protest si i-a indemnat sa nu renunte sa lupte impotriva celor de la putere, pe care ii numeste “oligarhi”.

Lunea trecuta Saakasvili a fost luat cu forta dintr-un restaurant din Kiev si trimis cu o cursa charter in Polonia. Autoritatile au anuntat ca politicianul a fost expulzat in tara din care venise ilegal in luna septembrie. Pe de alta parte, fostul guvernator al regiunii Odesa spune ca totul s-a facut la ordinul lui Petro Porosenko.