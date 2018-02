Hot, umilit pe Facebook de catre proprietarul magazinului unde a fost prins la furat - VIDEO

Proprietarul tutungeriei, Bo Larsen, a precizat în clipul pe care l-a postat pe contul său de Facebook că Tyler Stanley a furat din magazinul său, în timp ce încerca să se angajeze. Bărbatul i-a oferit şansa de a scăpa de închisoare dacă mărturiseşte că a furat, într-un clip live pe Facebook, relatează clickorlando.com.



“Numele meu este Tyler Stanley şi am făcut greşeala vieţii mele. Aş fi putut să am un job minunat”, a spus suspectul, în direct, pe Facebook. Cel puţin o sută de oameni au urmărit clipul în direct.



Larsen a relatat că Stanley a intrat duminică în magazin, sub pretextul că vrea să se angajeze şi a furat. Luni, când s-a întors, acestuia i s-au arătat imaginile de pe camerele de supraveghere. Bărbatul şi-a recunoscut fapta, dar a precizat că nu îşi mai aminteşte incidentul, susţinând că este bipolar.



Până la urmă, Larsen a şters clipul. Suspectului s-a interzis să mai intre într-o tutungerie din zonă.

Go to jail or apologize on Facebook Live? A smoke shop thief chooses the latter when offered the choice by the owner of Bohemian Lair in Cocoa Village. Story on @news6wkmg at 5:30 pic.twitter.com/Ukvu4wKevL