Hotel ingropat de avalansa in Italia. Misiunea de cautare a supravietuitorilor continua. Trei romani sunt dati disparuti

Sotul femeii a povestit ca familia lui se afla in cladirea distrusa de valul alb in urma cu mai bine de 36 de ore.

Salvatorii au ajuns cu greu in zona si, pana acum, au reusit sa recupereze doar patru cadavre.

Cel putin 25 de persoane sunt date disparute, dar sansele sa fie gasiti supravietuitori sunt infime.

Cautarile in hotelul spulberat de avalansa nu au incetat nici dupa caderea intunericului. Printre cei prinsi sub daramaturi se afla si o romanca si cei doi copii ai ei, unul de sase, celalalt de opt ani. Sotul femeii, un italian, a scapat cu viata pentru ca ea il trimisese la masina ca sa ii aduca o pastila.

Cumnat: "L-au gasit in masina, a auzit avalansa era la masina. nu a mai reusit pentru ca era inauntru."

Italianul si-a sunat seful si i-a cerut ajutorul. Potrivit presei italiene, ar fi alertat si autoritatile, dar, la inceput, nimeni nu l-a crezut. Abia dupa patru ore si jumatate de la dezastru, s-au pus in miscare primele masini cu salvatori.

"Mi-a spus: "Ajuta-ma! A venit o avalansa. Hotelul nu mai exista. E distrus."

Sotul romancei si un angajat al hotelului, si el italian, au fost transportati la spital cu hipotermie.

Cumnat: "Acum cateva zile mi-a dat poze pe whatsapp. Sotul ei e la spital si ea in hotel."

O echipa de salvatori si medici a fost dusa la locul dezastrului cu un elicopter. Un alt grup a apelat la schiuri ca sa ajunga pana la daramaturile acoperite de zapada.

Walter Milan, seful echipei de salvatori montani: "Intr-o prima faza am incercat sa ne croim drum cu ajutorul unui plug de zapada, pe o portiune unde nametii atingeau doi metri inaltime. Masina s-a blocat insa din cauza trunchiurilor de copaci si a pietrelor aduse de avalansa. Apoi am apelat la schiuri pentru a parcurge ultimii sapte kilometri in rastimp de doua ore."

Interventia a fost dificila pentru ca avalansa a nimicit cladirea si a purtat resturile la zece metri distanta.

Luca Cari, purtator de cuvant al pompierilor italieni : "Folosim tot ce avem la indemana si avem drept ajutor si caini de urma. O structura din beton armat s-a prabusit, trebuie sa indepartam bucati mari de moloz. Este o operatiune de durata."

Salvatorii au impartit zona dezastrului, de aproape trei sute de metri patrati, in perimetre mai mici, care sunt verificate pe rand.

Walter Milan, seful echipei de salvatori montani : "Dupa ce am verificat o zona si am vazut ca nu sunt semne de viata, am trecut la o alta portiune mica. Este foarte important sa fim bine organizati."

O cladire impunatoare, in forma de L, de cel putin 12 metri inaltime, cu gradina si foisor, asa arata inainte de avalansa Hotelul Rigopiano, din Abruzzo, in Apenini. Acum, de sub zapada se mai vede doar zona din dreapta, construita in trepte.

Dupa cum arata padurea de brazi, rasa de valul de zapada, avalansa a lovit cladirea cea mai mare, cea din stanga si a mutat-o cu zece metri, practic a smuls-o din fundatie. Pe o latime de zeci de metri, padurea deasa de pe versant a fost maturata complet, iar cladirea de care vorbim nu se mai vede. Puterea distructiva a fost uriasa si asta se vede in imaginile surprinse de primii salvatori: cladirea a fost culcata la pamant, apoi strivita de greutatea zapezii, care a patruns printre sfaramaturile cladirii, peste tot.

Imaginile din interiorul cladirii sunt infioratoare. Un adevarat cavou inghetat, plin de gramezi uriase de zapada, in care nimic nu se clinteste.

In aceeasi regiune, la 40 de kilometri distanta, trei romani sunt blocati intr-un hotel de miercuri, din pricina zapezii.

telefon romanca, Dana Tomescu : "Italienii de aici tot vorbesc ca o sa vina o avalansa peste noi, ne e frica, nu dormim de marti, sunt sase grade in hotel, zapada depaseste primul etaj."

Cei trei romani se afla impreuna cu 18 italieni. Toti sunt angajati ai hotelului si n-au mai apucat sa plece acasa, asa ca asteapta sa fie salvati.