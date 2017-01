Hotelierii romani, nemultumiti ca turistii moldoveni veniti pentru a petrece Craciunul si Revelionul pe stil vechi in Romania isi pregatesc mancarea in camera, la resou

In perioada 3-16 ianuarie, mai mult de 18.000 de turisti din Republica Moldova vin in hotelurile romanesti pentru a-si petrece Craciunul si Revelionul pe stil vechi. Cei mai multi au ajuns in 3-4 ianuarie, iar hotelierii au constatat ca multi nu cumpara nici macar o cafea din hotel, ba mai mult, isi pregatesc mancarea la resou, in camera, noteaza presa romana.