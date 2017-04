Hristos a Inviat au spus astazi credinciosii din intreaga lume. Nelipsiti de la slujba de Inviere au fost presedintele Vladimir Putin, primarul Moscovei, dar si premierul rus, alaturi de sotie - VIDEO

”Hristos a Înviat. Adevărat a Înviat.”

Catedrala Hristos Mantuitorul din Moscova a fost plina de oameni. Credinciosii au ascultat liturghia condusa de Patriarhul Kiril, care a avut si un mesaj pentru enoriasi.

PF KIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI SI AL INTREGII RUSII ”Felicit toţi ruşii, dar şi pe fraţii noştri din Ucraina, Belarus, Moldova, Kazahstan... pe toţi cei care în această noapte trăiesc fericirea acestei sărbători.”

Nelipsiti de la slujba de Inviere au fost presedintele Vladimir Putin, primarul Moscovei, dar si premierul rus, alaturi de sotie.

Si milioane de ucraineni au mers la biserici, unde s-au rugat pentru pacea in tara lor. Liderul de la Kiev a postat pe Facebook un mesaj de felicitare pentru poporul sau, unde a amintit si despre conflictul din estul tarii.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI ”Sărbătorind victoria vieţii asupra morţii, nu uităm să ne amintim de toţi eroii care şi-au pierdut viaţa pentru Ucraina. Cerem mila lui Dumnezeu pentru cei care şi astăzi apără Ucraina.”

Au mers acasa cu lumina sfanta de la Ierusalim si credinciosii de peste Prut. Romanii au fost felicitati de presedintele lor, care este catolic, tot pe internet.



Cu focuri de artificii a fost marcat Pastele pe insula greceasca Chios, unde oamenii s-au luptat cu materiale pirotehnice.

O slujba impresionanta s-a dat in Bazilica Sfantului Petru din Vatican. Papa Francisc a vestit Invierea Domnului.

La finalul slujbei, Suveranul Pontif a botezat, conform traditiei, 11 oameni din diferite parti ale lumii.

”Te botez în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Astazi, in fata a zeci de mii de credinciosi, Papa a rostit traditionala Urbi et Orbi prin care a binecuvantat multimea. Invierea Domnului a fost vestita si la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim si Biserica Nasterii Domnului de la Betleem. Crestinii ortodocsi si catolici vor mai sarbatori Pastele la aceeasi data in anul 2025.