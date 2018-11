I-a furat iubitei cardul si i-a platit amantei o vacanta la Paris. Cum s-a razbunat aceasta

Cu detaliile obţinute a cumpărat flori şi o excursie la Paris pentru o altă iubită pe care indiviul o avea.

Înainte să se despartă, Michael Fehsenfeld i-a spus iubitei sale Angel Exford la o întâlnire că şi-a pierdut portofelul şi a rugat-o să plătească ea cu cardul consumaţia. După aceea, acesta i-a furat datele pentru a achita cheltuielile pentru o vacanţă la Paris cu o altă femeie, scrie Daily Mail.

După aceea, a blocat-o pe femeie pe reţelele de socializare, moment în care femeia a descoperit că au început să-i dispară bani din cont. Verificându-şi tranzacţiile, a descoperit că de pe cardul ei fuseseră plătite flori, camere de hotel şi bilete de avion spre Paris.

Astfel, Angel Exford a realizat că iubitul ei profită de banii acesteia, motiv pentru care a decis să se răzbune: a aflat când urma să plece la Paris şi a apărut la aeroport cu poliţia, pregătită să-l aresteze.

Fehsenfeld a pledat vinovat şi a fost condamnat la 26 de săptămâni de închisoare dintr-o pedeapsă cu suspendare de doi ani, cât şi la 150 de ore de servicii în folosul comunităţii. Totodată, el a fost obligat să îi plătească despăgubire fostei iubite.

Tânăra a povestit totul pe Twitter, iar povestea a devenit virală.

„Ieşeam împreună de două sau trei luni şi începuse să îmi plcă. Ne-am cunoscut iniţial la un eveniment şi a fost atracţie fizică la început. Părea un tip normal şi amabil şi ne înţelegeam ine. Dar în iulie, când eram într-un club, mi-a zis că şi-a pierdut portofelul şi mi-a folosit cardul să plătească nota. Nici măcar nu m-am gândit că ar putea să îmi fure datele de pe card şi să-mi folosească banii ca să îşi răsfeţe iubita reală. După întâlnire, mi-a blocat accesul pe reţelele sociale şi mi s-a părut ciudat. O lună mai târziu, am observat că îmi dispăreau bani din cont: nu mi-a venit să cred: flori şi bilete de avion spre Paris. Datorită prietenilor care m-au ajutat să pun cap la cap informaţiile de pe Twitter, am reuşit să aflu când va pleca la Paris şi am putut contacta poliţia. Mi-am blocat cardul şi am descis să0l confrunt la Aeroportul Gatwick, unde a fost arestat”, a povestit ea.

Totodată, bărbatul a folosit cardul să îşi facă abonament TV, să plătească parcarea în oraş şi să îşi cumpere like-uri pe Instagram.

„Am ezitat puţin dacă să îl expun, dar n-am putut rezista. Mi-a arătat cât de puţin mă respectă, am fost zero pentru el. Acum zic: la naiba cu persoana bună şi modestă! De-aia m-au călcat toţi în picioare. Vreau să mă asigur că n-o mai face nimeni.”